Как воспитать гения

Количество муниципальных детских садов за последние несколько лет во Владивостоке резко снизилось, а уровень рождаемости, напротив, увеличился, поэтому устроить детей в дошкольное учреждение сейчас крайне сложно. Достойной альтернативой в этом смысле являются частные детсады.

Меню для вегетарианца

Несмотря на то что муниципальные дошкольные образовательные учреждения дают ребенку утвержденную программу, в общем, достаточную для подготовки к школе, существует ряд моментов, которые государственные детсады обеспечить не смогут. В первую очередь, индивидуальный подход. Помню, как нас учили в саду: дети, сели в круг и все вместе слушаем сказку. Или рисуем, или лепим... О свободе выбора самим ребенком не могло быть и речи. Впрочем, не стоит винить в этом муниципальные сады - ресурсы, которыми их обеспечивают из бюджета, большего не позволяют.

"Негосударственные дошкольные образовательные учреждения (НДОУ) подчиняются всем нормативным актам - тому же Федеральному закону "Об образовании", - замечает директор НДОУ "Чудеса" Ирина НАРКЕВИЧ. - Кроме того, если сад негосударственный, то это вовсе не означает, что за деньги родителей здесь будут любой ценой делать из ребенка гения: слишком рано учить читать, писать и направлять во все платные кружки, независимо от того, есть у ребенка в этом потребность или нет. Если говорить об образовательной программе, то мы получаем лицензию на образовательную деятельность и работаем по программам, рекомендованным Министерством образования РФ, и дополняем их".

Индивидуальный подход частные детсады могут себе позволить не только в воспитании, но и в питании. Так, одно из частных учреждений посещал ребенок из семьи вегетарианцев, так вот для него составляли отдельное меню.

Знакомство с миром взрослых

Если большинство НДОУ придерживается принципа группового воспитания, то в последнее время набирает популярность воспитание по системе Монтессори - способ индивидуального обучения в группе.

"Система Монтессори - система саморазвития ребенка в специально разработанной, дидактически подготовленной среде, где ребенок сам выбирает себе деятельность, сам определяет время работы и контролирует свои ошибки, - разъясняет руководитель детского развивающего центра Монтессори "Вершина" Татьяна ВЫШИНА. - Фронтальные занятия, когда педагог, объединив детей в группу, дает всем одно и то же задание, сведены к минимуму. Что стоит за понятием дидактически подготовленная среда? Речь идет о Монтессори-материалах, с помощью которых дети учатся пересыпать, переливать, шнуровать ботинки, стирать, гладить, готовить салаты, чистить обувь и многому-многому другому. Что самое главное - учатся они этим навыкам не "понарошку", а с реальными взрослыми вещами. Класс оборудован настоящими тазами, мылом, есть стиральная доска, обувной крем со щетками, терки, овощерезки - все из мира взрослых. В классе Монтессори множество материалов, направленных на развитие и утончение зрения, слуха, осязания, обоняния, а также тех чувств, которые обучают ребенка математике, развитию речи, письму и чтению, но вот что и когда из всего этого многообразия выберет ребенок, решает он сам".

Досье Система названа по имени ее автора, выдающегося итальянского ученого, врача-антрополога, педагога и психолога Марии МОНТЕССОРИ (1870-1952 гг.). Большое распространение система получила в Голландии, Японии, США, Нидерландах. В СССР систему пытались внедрить в военные годы, но в условиях тоталитарного режима она не могла быть принята: диктаторам не нужны были ответственные, независимые, самостоятельно мыслящие личности. Более 10 лет назад в Москве, а затем и в других городах России стали появляться первые Монтессори-группы. Во Владивостоке такая группа возникла около 3 лет назад. Дефицит квалифицированных Монтессори-педагогов и дороговизна Монтессори-материалов (более $10 тыс.) значительно сдерживает темпы распространения этой системы в России.

"Свобода выбора появляется у ребенка сразу, как только он переступает порог класса: только он сам знает, что ему нужно развивать именно сейчас, - подчеркивает Татьяна Игоревна. - Вместе с тем здесь есть некоторые ориентиры: у детей от 0 до 6 лет есть периоды, когда ребенок наиболее легко и естественно учится определенным вещам: например, читать, считать или писать. При этом задача Монтессори-педагога - помочь малышу распознать потенциал и реализовать его.

Стоит отметить, что чаще всего родители выбирают сад по каким-то своим соображениям: по разнообразию игрушек в группе, по цвету обоев, в лучшем случае - по образовательной программе, которую предлагает детсад. Кто-то уже видит в своем ребенке будущего Ренуара, а кто-то - Чайковского, записывая его во все кружки подряд. Однако, как полагают детские психологи, лучший детский сад - тот, который понравился вашему ребенку.