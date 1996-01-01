Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как воспитать гения
Количество муниципальных детских садов за последние несколько лет во Владивостоке резко снизилось, а уровень рождаемости, напротив, увеличился, поэтому устроить детей в дошкольное учреждение сейчас крайне сложно. Достойной альтернативой в этом смысле являются частные детсады.
Меню для вегетарианца
Несмотря на то что муниципальные дошкольные образовательные учреждения дают ребенку утвержденную программу, в общем, достаточную для подготовки к школе, существует ряд моментов, которые государственные детсады обеспечить не смогут. В первую очередь, индивидуальный подход. Помню, как нас учили в саду: дети, сели в круг и все вместе слушаем сказку. Или рисуем, или лепим... О свободе выбора самим ребенком не могло быть и речи. Впрочем, не стоит винить в этом муниципальные сады - ресурсы, которыми их обеспечивают из бюджета, большего не позволяют.
"Негосударственные дошкольные образовательные учреждения (НДОУ) подчиняются всем нормативным актам - тому же Федеральному закону "Об образовании", - замечает директор НДОУ "Чудеса" Ирина НАРКЕВИЧ. - Кроме того, если сад негосударственный, то это вовсе не означает, что за деньги родителей здесь будут любой ценой делать из ребенка гения: слишком рано учить читать, писать и направлять во все платные кружки, независимо от того, есть у ребенка в этом потребность или нет. Если говорить об образовательной программе, то мы получаем лицензию на образовательную деятельность и работаем по программам, рекомендованным Министерством образования РФ, и дополняем их".
Индивидуальный подход частные детсады могут себе позволить не только в воспитании, но и в питании. Так, одно из частных учреждений посещал ребенок из семьи вегетарианцев, так вот для него составляли отдельное меню.
Знакомство с миром взрослых
Если большинство НДОУ придерживается принципа группового воспитания, то в последнее время набирает популярность воспитание по системе Монтессори - способ индивидуального обучения в группе.
"Система Монтессори - система саморазвития ребенка в специально разработанной, дидактически подготовленной среде, где ребенок сам выбирает себе деятельность, сам определяет время работы и контролирует свои ошибки, - разъясняет руководитель детского развивающего центра Монтессори "Вершина" Татьяна ВЫШИНА. - Фронтальные занятия, когда педагог, объединив детей в группу, дает всем одно и то же задание, сведены к минимуму. Что стоит за понятием дидактически подготовленная среда? Речь идет о Монтессори-материалах, с помощью которых дети учатся пересыпать, переливать, шнуровать ботинки, стирать, гладить, готовить салаты, чистить обувь и многому-многому другому. Что самое главное - учатся они этим навыкам не "понарошку", а с реальными взрослыми вещами. Класс оборудован настоящими тазами, мылом, есть стиральная доска, обувной крем со щетками, терки, овощерезки - все из мира взрослых. В классе Монтессори множество материалов, направленных на развитие и утончение зрения, слуха, осязания, обоняния, а также тех чувств, которые обучают ребенка математике, развитию речи, письму и чтению, но вот что и когда из всего этого многообразия выберет ребенок, решает он сам".
ДосьеСистема названа по имени ее автора, выдающегося итальянского ученого, врача-антрополога, педагога и психолога Марии МОНТЕССОРИ (1870-1952 гг.). Большое распространение система получила в Голландии, Японии, США, Нидерландах. В СССР систему пытались внедрить в военные годы, но в условиях тоталитарного режима она не могла быть принята: диктаторам не нужны были ответственные, независимые, самостоятельно мыслящие личности. Более 10 лет назад в Москве, а затем и в других городах России стали появляться первые Монтессори-группы. Во Владивостоке такая группа возникла около 3 лет назад. Дефицит квалифицированных Монтессори-педагогов и дороговизна Монтессори-материалов (более $10 тыс.) значительно сдерживает темпы распространения этой системы в России.
"Свобода выбора появляется у ребенка сразу, как только он переступает порог класса: только он сам знает, что ему нужно развивать именно сейчас, - подчеркивает Татьяна Игоревна. - Вместе с тем здесь есть некоторые ориентиры: у детей от 0 до 6 лет есть периоды, когда ребенок наиболее легко и естественно учится определенным вещам: например, читать, считать или писать. При этом задача Монтессори-педагога - помочь малышу распознать потенциал и реализовать его.
Стоит отметить, что чаще всего родители выбирают сад по каким-то своим соображениям: по разнообразию игрушек в группе, по цвету обоев, в лучшем случае - по образовательной программе, которую предлагает детсад. Кто-то уже видит в своем ребенке будущего Ренуара, а кто-то - Чайковского, записывая его во все кружки подряд. Однако, как полагают детские психологи, лучший детский сад - тот, который понравился вашему ребенку.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось