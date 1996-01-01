Интернет приходит в школы

В октябре в школы Приморья направлено еще 450 компьютеров. Как сообщили в департаменте образования и науки администрации края, на приобретение компьютерного оборудования в бюджете края запланировано 10 млн руб.

В приморских школах установлено более 4 тыс. компьютеров, приобретенных за счет средств краевого бюджета и по федеральной целевой программе "Развитие единой образовательной информ среды". По программе "Электронное Приморье" на подключение школ к Интернету намечено затратить 10 млн, и еще 8 млн руб. запланировано на оплату трафика.