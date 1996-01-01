Китайцы взялись за строительство очистных

Очистные сооружения во Владивостоке планируется запустить в эксплуатацию уже в 2008 г. Строительство столь необходимого для столицы Приморья объекта начнется уже в ближайшее время.

Соглашение об этом подписал глава города Владимир НИКОЛАЕВ с представителями Даляньской компании CDIG, которая станет генподрядчиком строительства.

Как было заявлено в ходе встречи, основными требованиями со стороны администрации города к исполнителю стали сроки строительства, качество очистки вод и переработка осадков, сообщает пресс-служба горадминистрации. Первоначальный проект строительства очистных сооружений центрального района предполагал, что возведение объекта займет около полутора лет. Однако Владимир Николаев предложил сократить сроки строительства до 1 года. Глава делегации, президент группы компаний Вань СИНЬМИНЬ, отметил, что такой вариант вполне приемлем. В свою очередь Владимир Николаев заверил, что администрация города на 100% готова к исполнению финансовых обязательств по проекту.