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Тарифы - на проверку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Субъекты Дальневосточного округа решили проверить обоснованность коммунальных тарифов

Очередное заседание совета при полпреде президента Константина ПУЛИКОВСКОГО состоялось на следующий день после заседания правительства. "Раз уж мы все здесь собрались, почему бы и не провести совет?" - справедливо заметил полпред.

Губернаторы доложили о ходе реализации реформы местного самоуправления. Как сообщил Пуликовский, с 1 января 2006 года по новому закону начнет жить лишь Амурская область. Там муниципальные образования были сформированы раньше, чем везде. Остальные регионы просят о переносе сроков вступления в силу закона. Всего же на территории ДВФО создано 1422 муниципальных образования.

Еще один важный вопрос - обоснованность тарифов ЖКХ. В сентябре началась проверка, которая уже свидетельствует о том, что многие субъекты федерации ДВФО устанавливают нереальную стоимость коммунальных услуг, отталкиваясь не от нормативов, а, видимо, от каких-то других установок. В результате, издержки приходится оплачивать населению. С более подробными результатами проверки Константин Пуликовский обещал познакомить по ее окончании - в январе следующего года.

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