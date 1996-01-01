"Хабаровскэнерго" вынуждают заключить договор через ФАС

Хабаровское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении ОАО "Хабаровскэнерго".

Руководство МУП "Вектор" обратилось в УФАС с заявлением по поводу отказа ОАО "Хабаровскэнерго" заключать с МУП договор на поставку электроэнергии. МУП "Вектор" было создано для выполнения функций жизнеобеспечения поселка Известкового Хабаровского края вместо ранее выполнявшего эти функции МУП "ЖЭУ п. Известковый", находящегося в процедуре банкротства. Мотивом для отказа в заключении договора стало наличие у МУП "ЖЭУ п. Известковый" задолженности.