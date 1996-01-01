Два мира, два детства...

В Москве в 2007 году будут строиться 10 детских садов нового поколения, сообщил первый заместитель мэра Москвы, руководитель столичного стройкомплекса Владимир РЕСИН. А по только что обнародованным данным, во Владивостоке на октябрь очередь в дошкольные учреждения достигла 14 тыс. человек. В Москве - 10-11 тыс.

Что из себя представляет детсад нового поколения, можно понять из информации, полученной "Строительным миром" из МНИИТЭПа. Всех преимуществ так много, что здесь приведем лишь некоторые.

Кое-что из основного перечня дополнительных помещений: центральный вестибюль с гардеробом и постом охраны; кладовые для хранения санок и колясок; кабинеты для массажа и физиотерапевтический, кабинеты логопеда, психолога; увеличен блок плавательного бассейна; появились помещения - театральная мастерская, кабинет художественного ручного труда, информационный центр (библиотека, мини-музей), зал для конструирования, зал релаксации; компьютерный зал; двухсветный зал для музыкальных занятий и проведения детских праздников... Это в здании. Теперь совершим экскурс на крышу.

Крыша здесь - не просто крыша, а "эксплуатируемая кровля", на которую есть выход. Летом на ней можно разместить песочницу и качели, скамьи и цветочницы. Ни дать, ни взять, детская площадка, которая в зной может служить солярием и на которой можно поместить надувной бассейн. А зимой крыша дает возможность проводить праздники снежной скульптуры, украшать новогоднюю елку...