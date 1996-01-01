Педагоги мечтают о кругосветке и новом компьютере

Как уже сообщалось, 137 приморских педагогов стали победителями конкурса "Лучший учитель", проходящего в рамках национального проекта "Образование". Сегодня, в День учителя все они получат специальные дипломы и премии в размере 100 тысяч рублей. "ЗР" поздравил победителей с профессиональным праздником и с победой в конкурсе, а также поинтересовался, как наши уважаемые учителя намерены распорядиться своей премией.

Людмила ЛАЦКОВА, преподаватель физики школы №9 г. Находки, педагогический стаж 24 года:

- Большая часть денег пойдет на улучшение материальной базы кабинета. Кроме физики я занимаюсь информационными технологиями, планирую перевести всю дидактическую базу в электронный вариант. Премию расцениваю как результат работы в лицейских классах по программе "Одаренный ученик". Ребята действительно одаренные, занимают призовые места в городских, краевых и российских конкурсах. Методика, которую я применяю, согласована с МГУ имени адмирала НЕВЕЛЬСКОГО, который является нашим базовым вузом, апробирована в течение многих лет и дает прекрасные результаты.

Конечно, какая-то часть денег пойдет на семью. У меня двое сыновей. К сожалению, учителю даже самой высокой категории, предполагающей различные надбавки, в наше время приходится непросто.

Хочу выразить признательность моим коллегам. Премия была бы немыслима без той атмосферы сотрудничества, которая сложилась в нашей школе. Собственно, это они подвигли меня на участие в проекте, поскольку я до последнего сомневалась: а стоит ли?.

Любовь ВАСЮТИНА, учитель биологии школы №62 г. Владивостока. Работает в этой школе с 1989 года:

- Когда узнала, что попала в число победителей конкурса, решила часть премии потратить на нужды движения "Я - гражданин России". Мы с моей коллегой Татьяной Владимировой ХРАМОВОЙ представляем это движение в нашей школе. Прежде всего обратили внимание на здоровье школьников. Так, из 720 учеников нашей школы - 583 человека стоят на диспансерном учете. Мы обращались к депутатам, и, надо сказать, нам помогли отремонтировать зал лечебной физкультуры. Теперь на очереди тренажерный зал, который тоже хотим довести до ума. Вот на эти цели я и предполагаю потратить часть денег. А также рассчитываю заняться своим здоровьем, ведь на себя всегда не хватает ни времени, ни денег...

Ольга ВИСЕЛОВА, учитель географии школы №13 г. Владивостока:

Ольга Викторовна всегда мечтала побывать в Париже. Несколько лет назад муж ей устроил такую "командировку", но поездка за неожиданно заработанные учительским трудом 100 000 рублей совсем другое дело... А еще в кабинете географии появится видеолаборатория: плазменный телевизор и DVD. Ученики смогут смотреть фильмы о тех странах, которые они изучают. Своей награды Ольга Викторовна немного стесняется, ей неудобно перед коллегами. Труд каждого учителя тяжел, а награда достается единицам.

Премию дали не за красивые глаза, не за учительский стаж и даже не за классное руководство. Хотя в прошлом году она со своим девятым классом выиграла общегородской конкурс "самый классный классный", за инновации. Старшеклассники у нее вместо скучных рефератов делают мультимедийные презентации на компьютере.

"Приучаю их читать газеты и смотреть выпуски новостей. Это же отдельная работа - следить за происходящим в мире", - рассказывает Ольга Викторовна. Она по праву гордится своими учениками, регулярно занимающими призовые места на общегородских школьных олимпиадах.

Валентина КУДРЯШОВА, учитель географии и экономики, школа №24 г. Находки. Педагогический стаж 16 лет:

- Если честно, премия для меня неожиданна. Скорее всего, потрачу ее на отпуск. Хочу повторить экскурсию по "Золотому кольцу", побывать в старинных русских городах. Вообще-то, моя заветная мечта - совершить кругосветное плавание. Раньше ведь учителя географии в русских гимназиях допускали к преподаванию только в том случае, если у него за плечами была кругосветка, поскольку в классической русской школе география всегда считалась одной из основополагающих наук. Но пока на кругосветное путешествие нас, к сожалению, не финансируют. Хотя я все же надеюсь, что когда-нибудь эта мечта сбудется.

Елена БОНДАРОВИЧ, учитель химии лицея №41 г. Владивостока. В лицее работает с 1985 года:

- Когда узнала о победе в конкурсе, то первая мысль была, что наконец-то смогу обновить свой компьютер, поменять на более современный. Это моя главная мечта. Для работы еще очень нужен цифровой фотоаппарат, теперь смогу купить. А на следующий год во время отпуска собираюсь съездить в Москву, пообщаться с коллегами, побывать в лаборатории ГАБРИЛЬЯНА. Я применяю в своих классах рейтинговую систему оценки знаний, аналогичную американской системе и той, что начинают вводить в вузах. Конечно, хотелось бы посмотреть, как работает эта система в США... Что ж, как видим, мечты сбываются.

Лариса ЖУК, преподаватель физкультуры школы №23 г. Находки, тренер школьной бейсбольной команды. Кандидат в мастера спорта по софтболу и лыжным гонкам. В школе работает с 1986 года:

- Не ожидала оказаться в победителях: национального масштаба проект, и при нашей удаленности от центра, можно ли было всерьез претендовать? Денег мы еще не получили, а когда получим, то планов много. В первую очередь оформить спортзал, кабинет, спортивное фойе в школе. Для себя - если что останется. Что касается путешествий, то с командой бейсболистов я каждый год выезжаю за границу, Азия уже стала для меня вторым домом. Китай, Корея, а в этом году побывали на Филиппинах. Ребята у меня перспективные, за пять лет, что я с ними работаю, 11 учеников стали кандидатами в мастера спорта и более ста - разрядниками. К сожалению, поездки за рубеж финансируют родители...

Любовь МАТВЕЕВА, преподаватель биологии школы №9 г. Находки, педагогический стаж 32 года:

- Во-первых, денег мы еще не получили, хотелось бы для начала их увидеть. Да еще отнимите треть на налоги, так что для проекта такого масштаба это просто смешная сумма. Планы? Пока трудно сказать. У нас есть предложение об участии школьников в экологическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 18 ноября. Сейчас мы пытаемся найти спонсоров, поскольку на одного участника нужно минимум 8200 рублей. Если это получится, то я смогу оплатить свою поездку.

Отрадно то, что ученики не забывают, многие выпускники приходят, поздравляют с наградой, говорят слова признательности. Я думаю, что одним из аргументов в мою пользу стала проектная деятельность, которой мы со школьниками занимаемся последние десять лет. Сейчас мои ученики проводят работу по мониторингу реки Партизанской, буквально в прошедшую субботу мы были там. Надеюсь, эта информация будет востребована не только педагогическим сообществом.