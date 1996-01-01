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"Танец живота" для будущих мам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Праздник с таким названием провели некоммерческое партнерство "Планета детей" и МУЗ родильный дом № 3 г. Владивостока. Будущие мамы пели и танцевали, папы рассказывали о партнерских родах (когда отец присутствует при рождении ребенка), спонсоры дарили подарки.

Кульминацией праздника стал танец живота, исполненный беременными женщинами. Это непривычное зрелище было даже красивым, хотя некоторым будущим мамам предстоит родить уже через месяц.

Полтора года длится содружество "Планеты детей" и роддома №3. Беременные женщины слушают лекции о психологических проблемах семьи, о воспитании детей, занимаются танцами, музыкой, посещают бассейн. Тот же восточный танец живота, как доказали ученые, способствует благополучной беременности и легким родам.

- Мы убедились, что если мама всю беременность поет и танцует, то и роды у нее проходят без осложнений и ребенок рождается здоровым, - уверяет Елена НОВИЦКАЯ, главный врач роддома.

На празднике пели и танцевали, раздавали подарки, участвовали в конкурсах. За семь лет существования "Планеты детей" сложилось дружное сообщество родителей и детей, которое проводит фестивали, решает серьезные проблемы и растит здоровое будущее страны.

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