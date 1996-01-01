Горячая линия для горячих парней

Телефон доверия для призывников открыт при аппарате уполномоченного по правам человека в Приморском крае.

Ожидается, что звонить будут будущие военнослужащие или те, кто служить вовсе не хочет, а также родители, обеспокоенные судьбой своих чад. Все они смогут сообщить о нарушении прав призывников, как заявили в аппарате уполномоченного.

Горячая телефонная линия открыта для того, чтобы не допустить нарушений прав граждан при призыве на военную службу. Напомним, что с 1 октября в Приморском крае, как и в целом по России, началась осенняя призывная кампания. Согласно приказу с 1 октября по 31 декабря 2006 г. будет осуществлен призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих воинской обязанности и военной службе. Обо всех проблемах, касающихся воинского призыва, нужно звонить по тел. (4232) 31-93-48.