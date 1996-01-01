Площадь Первостроителей появится и в Хабаровске

Администрация Хабаровска с 1 октября по 3 ноября проводит открытый конкурс на лучший эскизный проект будущей площади.

Через полтора года, к 150-летию Хабаровска, зримые очертания приобретет новая площадь - Первостроителей. Она должна появиться на набережной Амура недалеко от того места, где 31 мая 1858 года высадился небольшой отряд линейного батальона под предводительством капитана Якова ДЪЯЧЕНКО, заложивший военный пост Хабаровск. Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска с 1 октября по 3 ноября проводит открытый конкурс на лучший эскизный проект будущей площади.

Для поощрения его победителей из целевой бюджетной программы развития города выделены средства - за первое место предусмотрена премия в размере 50 тыс. руб., по 5 тыс. руб. за лучшие работы в номинациях: "За удачное воплощение идеи увековечения памяти первостроителей города", "За оригинальность идеи", "За самую оригинальную подачу конкурсных материалов", "За наиболее интересное воплощение идеи объединения природного и городского ландшафтов". Конкурсные проекты с 4 ноября будут выставлены для общественной оценки в актовом зале департамента архитектуры, строительства и землепользования.