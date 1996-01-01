Меняю сигареты на конфеты

Натуральный обмен сигарет на конфеты и другие продукты проводили в хабаровском парке "Динамо" в минувшую субботу. Все это было приурочено ко Всемирному дню борьбы с курением.

Изначально инициатором акции стало не самое многочисленное хабаровское прогубернаторское движение "Мой край", однако вместо него в парке суетились молодые люди в майках "Единой России" и "Молодой гвардии". Но гораздо больше здесь оказалось девушек и юношей в футболках присоединившегося к акции общественного движения "Наша Страна". Кроме натурального обмена борцы с курением предложили общественности концерт, конкурсы и показательные выступления каратистов.