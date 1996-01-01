www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Охотники не помешают турнирным боям изюбрей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровским охотникам в этом сезоне не повезло. В отличие от их коллег из Еврейской автономной области. Как сообщили в отделе охотничьего надзора при Россельхознадзоре РФ, в этом году лицензии на отстрел изюбрей в период их турнирных боев (с 1 по 30 сентября) выдаваться не будут.

Охотники называют такую охоту "на рев". В период гона самец изюбря в прямом смысле слова дуреет. Самцы остервенело дерутся за самок, и охотник может подойти на расстояние выстрела. Некоторые пробуют подманить самца, имитируя рев соперника с помощью специального рожка. Кстати, если верить Владимиру АРСЕНЬЕВУ, не только охотники, но и тигры пользуются таким способом охоты. Впрочем, и без полосатых хищников такая охота считается одной из самых экзотичных, зрелищных и опасных.

Сезон охоты на изюбрей откроется в этом году в крае, как всегда, 1 ноября и продлится до 15 января. Стоимость лицензии составляет примерно 1500 руб. В этот же период можно пойти и на кабана.

Сейчас открыт сезон охоты на всю водоплавающую дичь (исключая занесенных в Красную книгу), медведя, северного оленя и снежного барана. Словом, охотники без трофеев все равно не останутся.

Почему решили не стрелять изюбрей во время гона? В этом следует винить прошедшую суровую зиму. Март этого года выдался довольно холодным и снежным, а именно в марте-апреле самки изюбря приносят потомство. Соответственно, в прошлую зиму выжило меньше новорожденных оленят.

В соседней ЕАО запрета нет, там можно поохотится и "на рев".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru