Охотники не помешают турнирным боям изюбрей

Хабаровским охотникам в этом сезоне не повезло. В отличие от их коллег из Еврейской автономной области. Как сообщили в отделе охотничьего надзора при Россельхознадзоре РФ, в этом году лицензии на отстрел изюбрей в период их турнирных боев (с 1 по 30 сентября) выдаваться не будут.

Охотники называют такую охоту "на рев". В период гона самец изюбря в прямом смысле слова дуреет. Самцы остервенело дерутся за самок, и охотник может подойти на расстояние выстрела. Некоторые пробуют подманить самца, имитируя рев соперника с помощью специального рожка. Кстати, если верить Владимиру АРСЕНЬЕВУ, не только охотники, но и тигры пользуются таким способом охоты. Впрочем, и без полосатых хищников такая охота считается одной из самых экзотичных, зрелищных и опасных.

Сезон охоты на изюбрей откроется в этом году в крае, как всегда, 1 ноября и продлится до 15 января. Стоимость лицензии составляет примерно 1500 руб. В этот же период можно пойти и на кабана.

Сейчас открыт сезон охоты на всю водоплавающую дичь (исключая занесенных в Красную книгу), медведя, северного оленя и снежного барана. Словом, охотники без трофеев все равно не останутся.

Почему решили не стрелять изюбрей во время гона? В этом следует винить прошедшую суровую зиму. Март этого года выдался довольно холодным и снежным, а именно в марте-апреле самки изюбря приносят потомство. Соответственно, в прошлую зиму выжило меньше новорожденных оленят.

В соседней ЕАО запрета нет, там можно поохотится и "на рев".