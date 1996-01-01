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Зубы на косогоре
В редакцию "ЗР" пришло открытое письмо с просьбой остановить очередную стройку на месте зеленых насаждений в краевом центре. Копия письма отправлена в прокуратуру Приморского края.
"Напротив наших окон, на маленьком зеленом косогоре, 24 августа началось строительство нового стоматологического центра. Опять безжалостно вырубаются деревья и зеленые насаждения, которых во Владивостоке и так недостаточно. Наши дома расположены возле дороги, воздух в нашем районе очень загрязнен (были проведены проверки соответствующими службами), а при строительстве объекта, экологическая обстановка еще ухудшилась. При строительстве не соблюдены нормы - от домов до объекта менее 10 метров, из-за чего во время строительства в квартирах очень шумно, тем более что строительные работы начинаются в 6:30 утра. А когда объект будет построен, во многих квартирах не будет солнечного света. Кроме того, вполне возможно обрушение дома по Океанскому проспекту, 50, поскольку дом построен на обычном фундаменте, а не на сваях. Жильцы дома обеспокоены, что при очередном тайфуне стенка строительного котлована будет подмыта и возникнет угроза обвала 14-этажного жилого дома. На полотне дороги, проходящей между домом и стройплощадкой, уже появились большие трещины. Видя это, строители подперли стенку котлована бетонными блоками, но это не спасет от подмыва, поскольку вдоль нашего дома во время дождей стекает большое количество ливневых вод, а дорога в это время больше напоминает реку.
Мы, нижеподписавшиеся, требуем назвать фамилии тех чиновников, которые бездумно дали разрешение на строительство в этом месте. Также мы требуем предоставить нам копии всех разрешительных документов для того, чтобы призвать подписавших их чиновников к самой строгой ответственности. Неужели у нас покупаются все нужные бесчестным коммерсантам решения?".
"ЗР" попытался взять комментарий у застройщика - ООО "Стоматологический центр "Люкс", но увы - указанные на щите возле стройки телефоны не отвечали. Тогда мы обратились к генподрядчику строительства ПКК "Новый век", там нас заверили, что строительство идет с соблюдением всех норм и правил, работы начинаются не ранее 8 утра. Кроме того, там же рассказали, что стройку уже проверяла прокуратура Ленинского района, и нарушений выявлено не было.
Как все-таки удалось узнать "ЗР", разрешение на строительство на этом участке было получено при экс-мэре Владивостока Юрии КОПЫЛОВЕ, затем этот участок, вместе с ООО, на которое была оформлена земля, был перепродан. У "ЗР" нет уверенности, что в этом случае нарушен закон, однако генподрядчик не стал нам помогать в поисках заказчика. Да и жителям домов в общем-то не важно, законно строительство или нет - пока оно принесло им только проблемы.
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