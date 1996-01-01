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Опасные "шашечки"
Из ситуации, сложившейся сегодня на рынке таксомоторных перевозок, есть только два пути - либо компаниям такси придется легализовать свою деятельность, либо они еще больше уйдут в тень.
Для наведения порядка в сфере перевозок с 1 января этого года началась операция "Такси", которая приостановлена до начала октября. Вообще же рынком такси решено было заняться осенью прошлого года, когда руководители Управления транспорта администрации г. Владивостока организовали собрание представителей всех таксомоторных компаний. Тогда участников мероприятия поставили перед фактом - город займется рынком такси, начнутся проверки, а за нарушения будут наказывать. Более того, руководителей фирм обязали явиться в Управление транспорта для составления реестра компаний такси.
На приведение дел в порядок бизнесменам-перевозчикам дали 1 месяц, однако практически все из них это условие проигнорировали. Срок продлили еще на некоторое время, но и в этот раз мало кто явился для регистрации. В итоге решено было взяться за такси основательно. Только до конца лета сотрудники ГИБДД проверили более 20 компаний такси и более 6 тыс. машин с "шашечками", в результате чего стало ясно, что треть пассажиров, пользующихся услугами такси, ездят по дорогам города с риском для жизни. В 30% случаев были выявлены нарушения транспортного законодательства - техническое состояние таксомоторов не отвечало требованиям безопасности дорожного движения.
Около 1 тыс. водителей, которых останавливали на дорогах инспекторы ГИБДД, нарушали правила дорожного движения. Примечательно, что абсолютно у всех были выявлены нарушения, и все подверглись штрафным санкциям. У одних вообще не было путевого листа, как будто таксисты работали не на компанию, а сами на себя. У других машины были в технически неисправном состоянии. По выявленным нарушениям руководителям организаций было вынесено около сотни предписаний, составлено около 2 тыс. административных протоколов и штрафных квитанций.
Вместе с тем есть нарекания к самим фирмам в части организации пассажирских перевозок. Практически все проверенные предприятия грубо нарушали установленные нормы: транспортные средства при выпуске на линию не осматривались или осматривались некачественно; личные карточки водителей не велись, после выхода на линии руководство вообще не контролировало водителей, и т.д. На некоторых предприятиях отсутствовали медицинские работники, перед выходом на линии водители не проходили медицинское освидетельствование. Это значит, что таксисты могли выйти на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Известно, что ежегодно на дорогах Владивостока выявляют сотни таксистов-наркоманов. При этом из компаний, входящих, например, в Ассоциацию таксомоторных перевозок, в прошлом году было уволено около 50 наркозависимых. Как отмечают сами участники рынка, как только ГИБДД приступило к проверкам на дорогах, добрая часть авто, разукрашенная номерами телефонов компаний, начала сдирать оракал и шашечки.
Таким образом, дальнейшее развитие рынка такси имеет всего два пути: либо фирмам придется легализовать свою деятельность, либо еще больше уйти в тень. В настоящий момент операция приостановлена до проведения выборов в ЗС ПК - компаниям такси дали время для устранения нарушений.
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