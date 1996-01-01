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Гостеприимство по-дальневосточному

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По сложившейся традиции сентябрьский Владивосток принимал у себя весь цвет рестораторов Дальнего Востока на III Приморском кулинарном фестивале. Свыше 90 конкурсантов со всего региона - из Хабаровского и Приморского краев, с Сахалина, Камчатки и из Амурской области - приняли участие в соревнованиях на звание лучшего в своей профессии.

За три фестивальных дня были проведены пять дальневосточных чемпионатов: поварской, кондитерский, барменский, кофейный и впервые - японской кухни, которые доказали, что участие в профессиональных соревнованиях становится престижным для поваров региона и заведений, серьезно относящихся к своему имиджу. Гарантом высокого уровня проведения конкурсов стало московское жюри, представленное Национальной гильдией шеф-поваров (Сергей АНИКИН, Кирилл ГОЛИКОВ, Сергей КЛЮЧАНСКИЙ) во главе с ее президентом - Александром ФИЛИНЫМ. Впервые Дальневосточный барменский чемпионат судил Сергей ЦЫРО, президент барменской ассоциации России.

На проходившей в рамках Приморского кулинарного фестиваля профессиональной выставке "Дальневосточное гостеприимство" треть экспонентов представляли крупные российские компании. Среди участников можно отметить европейскую компанию "Фарм Фритес" и производителя продуктов для ресторанов, крупнейшего поставщика профессионального оборудования - компанию "Торговый дизайн". Выставка проводилась в новом, интерактивном формате, который привлек много посетителей и дал возможность компаниям эффективно общаться с потенциальными клиентами. На кухнях, построенных на время фестиваля, известными шеф-поварами проводились мастер-классы для профессиональной аудитории и широкой публики.

Досье

Статус фестиваля и авторитет организаторов - ресторанного агентства "Анонс" и Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров (ДАРиО), поддержка Российской Федерации рестораторов и отельеров, международного выставочного проекта "ПИР" и администраций Владивостока и Приморского края позволили заинтересовать и привлечь серьезных партнеров: Винный дом Барона де Ротшильда, Московский вино-коньячный завод "КИН" и марку "Старый город", а также крупнейшую обжарочную компанию из Новосибирска - "Тревелерс кофе", владеющую сетью собственных кофеен в сибирском регионе. Традиционно информационным партнером фестиваля выступила Издательская компания "Золотой Рог".

Как отметил Александр Филин, президент Национальной гильдии шеф-поваров и создатель новой русской кулинарной традиции, "организаторам удалось одновременно запустить четыре ресторанных кухни, что под силу только опытному сетевому оператору. Собрать вместе молодых и маститых представителей дальневосточного ресторанного бизнеса, организовав событие такого масштаба, - нелегко. Я с коллегами выезжаю на различные мировые чемпионаты и приятно удивлен уровнем Приморского фестиваля. Это профессионально и достойно".

Исторически сложилось, что Владивосток и Приморье в целом, стали центрами туризма и гостеприимства на Дальнем Востоке. Именно во Владивостоке появилось и успешно работает уже пять лет ресторанное агентство "Анонс", которое проводит Дальневосточный конгресс рестораторов и отельеров, кулинарные фестивали и образовательные программы - мастер-классы для управляющих заведений и шеф-поваров региона.

По инициативе сельскохозяйственного торгового представительства США в рамках учебной программы фестиваля работала Школа американских продуктов, которая познакомила кулинаров с современными тенденциями американской континентальной кухни и новыми продуктами ресторанного класса, поставляемыми из США. Генконсульство Японии совместно с Японским центром оказало содействие в организации и судействе Дальневосточного чемпионата японской кухни. Генконсульство Индии презентовало программу национальной кухни.

Пока повара соревновались, в рамках фестиваля прошла конференция на тему "Стимуляция гостевых потоков и совместные программы основных операторов сектора: туризм, отельеры, рестораторы".

Сегодня во всем мире индустрия гостеприимства является стратегической и инвестиционно привлекательной. Ежегодно только Владивосток принимает более 100 тыс. иностранных туристов. "Питание вне дома и туризм близки многим. У нас есть чем гордиться, и мы можем принять и вкусно накормить наших гостей. Хотя над многим еще надо работать, особенно над культурой обслуживания и уровнем сервиса. 4-7 октября Дальневосточная команда поваров - одна из 12 сборных - примет участие в Международном Кремлевском кулинарном кубке в Москве. А в следующем году на кубок поедут те, то стал призером III Приморского кулинарного фестиваля. Победителей много, назову только обладателей Гран-При: лучший повар - Александр ОПАЛЕВ, крем-кафе "Ла Вита" (Хабаровск), мастер японской кухни - Александр УЛАНОВСКИЙ, суши-бар "Эдем" (Владивосток), лучший кондитер - Виктория ПОГОРНЕЦ, бар "Университет" (Уссурийск), среди барменов отличился Глеб ЗАВАДСКИЙ, бар Rоск's (Владивосток), среди бариста - Николай КУЧЕРЕНКО, кафе Presto (Владивосток). В соответствии с программой развития туризма администраций Владивостока и Приморского края, следующий фестиваль станет международным и соберет мастеров индустрии гостеприимства со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В ближайших планах ДАРиО - первое вручение премии "Дальневосточное гостеприимтсво" лидерам индустрии региона, которое состоится в январе 2007 года", - рассказал "ДК" Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров.

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