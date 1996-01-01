Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Модный этно-стиль
Нанайская рыбка ирта стала эмблемой первого международного фестиваля, прошедшего 22-23 сентября во Владивостоке под девизом "Народно - значит модно!".
В его проведении приняли участие специалисты кафедры сервиса и моды Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, Ассоциация молодых дизайнеров "ЧЕРДАК Forever", Институт истории и этнографии ДВО РАН. Как заметила продюсер фестиваля Валентина ЧЕРНЯВСКАЯ, первый международный фестиваль призван повысить толерантность и в то же время сделать акцент на мирной национальной идентичности.
Тропой чжурчженей
Сегодня мода как никогда имеет этнический характер. Народные мотивы распространяются во всех сферах - от музыки до декора. Молодые модельеры ВГУЭС, проведя два месяца в нанайском селе Сикачи-Алян в Хабаровском крае, стилизовали собственные впечатления в дизайнерских разработках. Казалось, что оживают сюжеты национального фэнтези. На сцене современные потомки чжурчженей независимы и способны противостоять могущественному и вездесущему злому духу Амба.
Ni chshi fang le ma (по-китайски - "здравствуйте")
Дегустация национальных блюд была одним из этапов мультикультурного "разговора" в рамках фестиваля. Попробовать вьетнамские блинчики - рулетики, фаршированные рисом и похожие на медведок, японские суши и роллы, китайскую кухню, представленную куриным филе с арахисом, кальмаром, тушенным с персиками; полакомиться татарскими чак-чак и беляшами с рыбой и рисом, украинскими стравами - сладкими пампушками с маком, варениками из творога с черносливом удалось практически всем желающим.
Славянская изба назавжди (от украинского - "навсегда")
Предложение студенток первого курса кафедры моды о создании на территории ВГУЭС национальной славянской избы в качестве музейного и туристского центра напрямую оказалось связано с идеей фестиваля. Озорное, скоморошечье настроение коллекций, пестрые тона вязаных юбок от кутюр молодых модельеров и костюмы, сшитые по образцам русских национальных нарядов, звучание русских и украинских песен в исполнении фольклорных ансамблей "Традиция" и "Горлица", игры со зрителями придали окончательным аккордам фестиваля истинно славянское расположение духа.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала