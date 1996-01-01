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Модный этно-стиль

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Нанайская рыбка ирта стала эмблемой первого международного фестиваля, прошедшего 22-23 сентября во Владивостоке под девизом "Народно - значит модно!".

В его проведении приняли участие специалисты кафедры сервиса и моды Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, Ассоциация молодых дизайнеров "ЧЕРДАК Forever", Институт истории и этнографии ДВО РАН. Как заметила продюсер фестиваля Валентина ЧЕРНЯВСКАЯ, первый международный фестиваль призван повысить толерантность и в то же время сделать акцент на мирной национальной идентичности.

Тропой чжурчженей

Сегодня мода как никогда имеет этнический характер. Народные мотивы распространяются во всех сферах - от музыки до декора. Молодые модельеры ВГУЭС, проведя два месяца в нанайском селе Сикачи-Алян в Хабаровском крае, стилизовали собственные впечатления в дизайнерских разработках. Казалось, что оживают сюжеты национального фэнтези. На сцене современные потомки чжурчженей независимы и способны противостоять могущественному и вездесущему злому духу Амба.

Ni chshi fang le ma (по-китайски - "здравствуйте")

Дегустация национальных блюд была одним из этапов мультикультурного "разговора" в рамках фестиваля. Попробовать вьетнамские блинчики - рулетики, фаршированные рисом и похожие на медведок, японские суши и роллы, китайскую кухню, представленную куриным филе с арахисом, кальмаром, тушенным с персиками; полакомиться татарскими чак-чак и беляшами с рыбой и рисом, украинскими стравами - сладкими пампушками с маком, варениками из творога с черносливом удалось практически всем желающим.

Славянская изба назавжди (от украинского - "навсегда")

Предложение студенток первого курса кафедры моды о создании на территории ВГУЭС национальной славянской избы в качестве музейного и туристского центра напрямую оказалось связано с идеей фестиваля. Озорное, скоморошечье настроение коллекций, пестрые тона вязаных юбок от кутюр молодых модельеров и костюмы, сшитые по образцам русских национальных нарядов, звучание русских и украинских песен в исполнении фольклорных ансамблей "Традиция" и "Горлица", игры со зрителями придали окончательным аккордам фестиваля истинно славянское расположение духа.

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