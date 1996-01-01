НЛО - непознанный лососевый объект

На Камчатке последние годы что ни рыбацкий сезон, то караул! Вот и в этом году - очередная провальная путина. Из 137 тыс. т лососевых, обещанных прогнозами ведомственной науки - институтом КамчатНИРО, рыбаки выловили всего 37 тыс. т.

Что наша жизнь? Икра!

Президент ассоциации рыбопромышленников Камчатки Валентин КАЛИНИН мрачнее тучи: "Многие предприятия полуострова на грани фола. Убытки еще не подсчитывали, но они явно зашкалят за миллионы долларов. А наука одно твердит: аномальное явление".

Чем еще заниматься на Камчатке, как не ловить рыбу? Здесь, перефразируя классика, говорят так: "Что наша жизнь? Икра!" и "Все мы немножко лососи". Или слегка браконьеры.

Рыбацкую путину на далеких океанских берегах по аналогии с золотодобычей называют "красная лихорадка". А браконьеров - бракушами. По некоторым данным, половина общекамчатского вылова незаконна. Бракушам, понятное дело, наука вообще ни к чему. Была бы речка, лодка и сеть.

Серый унылый Усть-Камчатск на восточном побережье Камчатки. Как и все остальные, в пору подхода красной рыбы городок живет в режиме всеобщей мобилизации: поймать, нашкерить (напотрошить), засолить и сбыть как можно больше икры. Удачу по традиции пропивают. Так что, считай, каждый день в Усть-Камчатске - День рыбака. Вместе с людьми пируют, лениво забредая в поселок, бурые камчатские медведи. Зверь не дурак: зачем стараться, добывать пропитание на нерестовой речке, когда на помойках с июля по октябрь горы потрошеной рыбы - горбуши, кеты, нерки, чавычи, кижуча?

К нерке в "постель"

Мой усть-камчатский знакомый Коля пить больше не может. Он еще хочет пожить. А потому берет отпуск и уезжает в действительно "аномальное" место, может быть, единственное на всей Камчатке, где человек и лосось существуют в некоем, извините, благородном единстве.

Скорее прочь из вечно пьяного городка! Садимся в лодку-моторку и гоним с полсотню километров вверх по течению мутной могучей реки Камчатки. Сворачиваем с основной "магистрали" на второстепенную - тихую чистую протоку. На берегу жилье - аккуратный поселочек в несколько деревянных домов. Это биостанция "Радуга" Института биологии моря ДВО РАН.

Академическая наука обосновалась в этих первозданных местах давно - 35 лет назад. За это время станция заметно пообветшала, но выжила в трудные переходные 90-е годы. И это уже само по себе добрый знак. Потому что "академики" с их трепетным исследовательским отношением к лососю на фоне остальной забубенной рыбацкой Камчатки - чудаки, белые вороны. Мол, чего тут изучать? Лови и шкерь.

Да простят меня старожилы "Радуги", кандидаты наук, начальник биостанции Михаил КОВАЛЕВ и завлаб Валерий ПАРЕНСКИЙ, и то правда: чего изучать-то? Рыба и рыба.

- Хочешь заглянуть к нерке в постель? - спрашивает меня Ковалев, и мы отправляемся на озеро Азабачье, в царство медведя и лосося.

Транспорт тут один - моторная лодка. По берегам непролазные заросли из высоченного разнотравья, кустов и узловатых, будто перекрученных ветром деревьев. Продраться сквозь них можно только медвежьими тропами. Но лучше не надо. Лучше протокой на лодке. Новичков на станции обязательно знакомят с "Инструкцией по технике безопасности на случай встречи с медведем", где говорится: "Медведь способен на скоростные броски. 100 метров покрывает за 7-8 сек. Бойтесь. Но не пугайтесь".

Озеро Азабачье - "предродовое отделение" дикого стада нерки. В него впадают нерестовые речки, смотрится, как в зеркало, живое, немыслимых красок камчатское небо, а вокруг водят хоровод вулканы, где главный - самый высокий в Евразии, грандиозный, до мурашек по коже, вулкан Ключевской.

Полчаса на лодке от "Радуги", и мы на месте впадения в озеро речки Бушуйки. Она, эта шустрая речка, и есть главная нерочья "постель".

Ау, Перельман!

Нерка прет в Бушуйку из океана по мутным водам Камчатки, потом по протоке и озеру. Тяжелые от икры и молок рыбины торопятся в "роддом", на нерестилище. Вот они, милые! Идут и идут, преодолевая течение, красиво, играючи, дразня и завлекая друг друга, разбиваясь по парам и совершая брачные танцы. Зрелище непрерывное, текучее, завораживающее. Это - хоминг, возвращение домой, в верховья Бушуйки. Туда, где каждая из рыбин пять-шесть лет назад сама была икринкой.

Над разгадкой хоминга десятилетиями ломают головы генетики, биологи. Выдвигаются гипотезы - магнитная, хеморецепторная. Расшифруют ученые формулу хоминга - будет точный прогноз подхода рыбы. Но для этого, как для решения знаменитой математической гипотезы ПУАНКАРЕ, должен, видимо, родиться свой выдающийся "биологический" ПЕРЕЛЬМАН.

- В этот раз наполнение речки оптимальное, - доволен Ковалев.

Но бывали годы, когда нерки подходило столько, что ей, бедной, не то что брачный танец станцевать - свить гнездо для икры было решительно негде.

- В 1995-м было пяти-шестикратное переполнение нерестилищ, - вспоминает завлаб Паренский. - Мы, предвидя это, рекомендовали рыбакам выловить 1200 тонн нерки, еще до ее подхода в Азабачье. Но академическая наука на Камчатке никогда не имела решающего слова: было выловлено всего 300-500 тонн. В результате спустя шесть лет (таков жизненный цикл этого вида лосося) - полный крах нерки, пустые речки.

Валерий знает, что в переполненных нерестилищах рыбы испытывают стресс - дерутся, перекапывают гнезда, гибнут, не откладывая икру. По теории стресса Селье, на полном серьезе рассуждает Паренский, у рыб, как у людей, повышенная концентрация стрессовых гормонов сказывается на качестве потомства. И появляются рыбы-уроды: одноглазые, двухголовые, "лысые" (без чешуи).

Только в нынешнем году популяция нерки после краха 2001-го стала более или менее восстанавливаться. Сработал природный механизм саморегуляции. Как, по какому закону он запускается? Еще одна загадка для науки.

Рыба микижа - вообще непознанный объект. Хотя если познавать ее в наваристой ухе (угощали на "Радуге"), то вкуснее рыбы просто нет. Похоже, больше про нее никто ничего не ведает. Сколько она живет в речке, сколько в море, к какому классу ее отнести - к лососям или форелям? Микижа не квотирована, то есть промысла (легального!) нет по той удивительной причине, что запасы этой рыбы вообще не определены. То ли за раз одним неводом всю микижу выловим, то ли еще потомкам останется? Нет сегодня ответа и на этот вопрос.

У них - лосось без рек, у нас - реки без лосося

В общем, глупо спрашивать, что тут, на "Радуге", изучать. Были бы деньги. Родная российская Академия наук обеспечивает пока что минимум потребности станции. Зато американцы тут как тут. Уже разработали программу "Сохранение лосося Камчатки" и создали фонд помощи, в том числе и нашей биостанции.

- Почитай, - протягивает мне Ковалев увесистую, добротно изданную книжку.

Досье Камчатка - единственное в мире место, где еще сохранились дикие популяции лосося. Здесь же недавно обнаружены новые, ранее неизвестные реликтовые формы форелей. По данным экологических программ ООН, генетический потенциал тихоокеанского лосося оценивается в $20 млрд - сумма сопоставима с прибылями от нефти. Экосистемы прибрежных океанических зон ежегодно оказывают мировому сообществу "услуги" на $10,6 трлн.

Американский автор, ихтиолог Джим ЛИХАТОВИЧ назвал свой труд "Лосось без рек". Наступление цивилизации на традиционные места обитания ценных рыб и исчезновение четверти всех популяций Джим, не сомневаясь, называет национальной трагедией США. Стало быть, своего дикого лосося американцы потеряли, и теперь наш камчатский для них - во искупление грехов перед матушкой-природой. Ну, а мы сами пока знай ловим и шкерим.

- Данные авиаразведки: в верховьях реки Камчатки на сто рыб сто браконьерских сетей. Запасы вычищены под ноль. А еще совсем недавно те места имели промысловое значение, - замечает Паренский.

В Усть-Камчатске из бывшего здешнего монополиста, рыболовецкого колхоза "Путь Ильича" скроили несколько фирм и назвали их чисто по-нонешнему: "Истен Стар", "Стиль", "Ройял Стейт"... Плюс десятки мелких рыбацких бригад. Да плюс бракуши без счета. Так что у нас, в отличие от Америки, слагается своя невеселая "песня" - "Реки без лосося".

А на озере Азабачьем тихо, как в библейском раю. Тут рыбу не ловят. Пока. Есть в том же КамчатНИРО горячие головы, ратующие за проведение на озере "экспериментов рыбохозяйственного характера (проще говоря - промысла) с целью "доведения численности нерки до оптимальной" (или доведения озера до ручки?).

Биостанция "Радуга", по сути, единственный на сегодня бессменный часовой, стоящий на страже первозданной округи с ее, как говорят специалисты, генетически здоровыми реками и уникальными дикими популяциями "азиатских тихоокеанских благородных лососей". Сюда - с соляркой и тралами?!

"Кто хозяин?" - "Пушкин!"

Неуверенно ступаю по песчаному берегу. Чувствую себя здесь, на озере Азабачьем, незваным гостем. Ни кострищ, ни бутылок, ни прочих следов людского присутствия. Зато медвежьи следы, совсем свежие, большие и маленькие, - вот они. А вот еще. И еще... Так и кажется, не успеешь моргнуть, как из ближайших кустов выйдет хозяин - косолапый, свирепый, в три центнера весом. И попросит гостей убраться отсюда поскорей и подальше.

Возвращаемся на станцию. На крылечке курит вдрызг расстроенный Коля. Пошел, говорит, по заданию жены за дикой жимолостью, а собрать успел всего полведра. Ягоды - завались. Но вышел из густых кущей Михайло Потапыч и шаг за шагом вытеснил гостя из своих законных медвежьих угодий. "Забурел, гад. Да за такое котлету бы из него сделать!" - обижается Коля.

Вечером едем в Хвалёнку, на рыбацкий стан. Там начальник "Радуги" Ковалев берет рыбу для лабораторных исследований. Ба! А вот и Пушкин вышел на бережок. Так тут кличут одного молодого медведя за его мохнатые "бакенбарды". Он нас совсем не боится. Останавливается, глядит на моторку, заходит в воду и плывет в нашу сторону.

Ай да Пушкин! Явно гонит нас, чужаков, со своей территории. И правильно делает.