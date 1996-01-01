Туманная пряталась в тумане

Вот почему в предстоящие выходные следует ожидать массового паломничества любителей активного отдыха на Пидан, речку Стеклянуха или к Кравцовским водопадам. Главное, чтобы с погодой повезло. Но настоящего туриста дожди и слякоть не пугают!

Вот так, несмотря на прогноз Приморгидромета об осадках, автор этих строк и еще несколько поклонников пешеходного туризма решили покорить в очередной раз хребет Большой Воробей.

Большой Воробей видно сразу

Путешествие на находкинской электричке ранним утром практически всегда сопровождается беспокойным сном, какой себе только можно позволить на деревянных лавках. Путь до бывшего Кангауза, а нынче Анисимовки, занимает чуть более 2,5 часов. Выходить же надо на станции с гордым названием "82 километр". Хребет видно сразу. Правда, на этот раз он был затянут облаками, что и немудрено, ведь официальное название сопки Туманная (1230 м). Несмотря на предстоящий незначительный набор высоты, решили идти не по тропе, которая выводит прямо на вершину, а по дороге. Пусть время потратим дольше, зато можно полюбоваться окрестностями.

Оставив последние жилые и нежилые дома селян позади, наша группа все чаще стала натыкаться на следы бытовой и трудовой жизнедеятельности человека. Буквально через час пути в преддверии начала серпантина расположена удобная стоянка с готовым местом для костра и палаток. Благо до ключа всего метров пять.

Отдохнув, двинулись далее. Поднявшийся ветер разогнал туман и дал призрачную надежду, что на вершине будет хорошая видимость. Но буквально через полчаса все вернулось на свои места. Туман стал гуще, да и мы поднялись выше. Сразу бросилось в глаза, что здесь деревья уже начали примерять на себя осенние цвета.

Загадочная землянка

Около 12 часов дня начался мелкий дождь, который поначалу можно было даже принять за выпадающий туман. Но синоптики на этот раз не ошиблись: дождь, значит, дождь. Но не отказываться же от запланированного похода из-за погоды!

Пройдя остатки Чертова моста, мы вышли к дороге, которая разделяется на несколько направлений, одно из которых превращается в тропу и ведет непосредственно на вершину. При этом состояние тропы позволяет заезжать наверх даже на мотоцикле. Подъем сопровождался нас все усиливающимся ветром и дождем. Хорошо, что хоть спину прикрывал рюкзак, выполнявший роль грелки.

Чем знаменит Воробей, так это наличием почти на самой вершине колодца, в котором практически всегда есть вода. Пусть ее и приходится кипятить, но это все-таки лучше, чем на себе поднимать.

Также здесь можно найти фундамент бывшей метеостанции, различные сооружения, служившие когда-то для предсказания погоды. Обзор отсюда в хорошую погоду открывается просто великолепный - видно Ливадийский хребет, долину реки Суходол и Шкотовское плато. Поэтому в начале смутных 90-х годов обосновалась здесь небольшая община единомышленников, идеология которых была хорошо сдобрена буддистской религией, шаманскими повериями и ведическими знаниями. Жители близлежащих деревень до сих пор от этого в культурном шоке, рассказывая при случае все возможные небылицы об обрядах и поведении этих людей. Существование же относительно ухоженной землянки позволяет предположить, что кто-то здесь еще продолжает отправлять свои религиозно-мистические обряды. Сложенные туры, завязки ткани на кустарнике и рукописные руны на камнях об этом тоже свидетельствуют.

Кстати, рука проповедующего христианства дотянулось и до этих высот. В 2004 г. здесь, на одной из скал, был установлен православный крест с надписью "Никита Гольдштейн Наша Вера Надежда Любовь" (орфография сохранена). Можно предположить, что теперь отсюда были изгнаны все шаманские духи и последователи различных йог.

Трое вышли из джунглей

Сильный ветер и все усиливающийся дождь подтолкнули к мысли не задерживаться на вершине и идти дальше по направлению к деревне Центральная, что вблизи Партизанской трассы. Тем временем участники похода все больше становились похожи на путешественников в джунглях во время тропических ливней.

В итоге всеобщая "мокрость" позволила легко преодолевать ключи и ручьи вброд. Окончательный спуск с хребта вскоре ознаменовался выходом к полям, разнотравье которых свидетельствовало об отсутствии какой-либо сельскохозяйственной деятельности на протяжении последних 5-7 лет. При этом подобный полевой пейзаж сопровождал нас около двух часов. И вот, наконец, показалось искомое село. На удивление ухоженное, местами кое-где даже был асфальт...

После выхода на трассу, осталось решить дилемму, а не сходить ли нам еще и на Шкотовские водопады, тем более что находились мы как раз напротив дороги, ведущей к ним. Но благоразумие все-таки восторжествовало, и мы стали ловить попутку до Владивостока, что увенчалось успехом лишь через 1,5 часа. Только оказавшись дома после такого похода, можно понять всю прелесть теплой ванны и сухой одежды.