Дети уже устали от школы

- Учебный год только начался, а дети уже жалуются на усталость. Оказывается, только 10-12% российских школьников не жалуются на здоровье. В остальных случаях дети страдают различными заболеваниями, - такое заявление сделал глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.

По словам главного санврача России, недостаток спортивных занятий, большие школьные нагрузки ведут к тому, что российские школьники страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ухудшением зрения, гастритами. "Я уж не берусь оценивать психологическое состояние школьников - сильно развиты неврозы", - сказал Онищенко. При этом он подчеркнул, что у Роспотребнадзора есть много вопросов в отношении школьного расписания. Кроме того, Геннадий Онищенко подчеркнул, что недопустимой для школьников является вторая смена. А третья - это вообще настоящее издевательство по отношению к детям.

Обеспокоенность главного санврача вызывает распространение употребления среди школьников алкоголя и курения. По словам главы Роспотребнадзора РФ, в России снизился возрастной порог, когда дети начинают курить и употреблять алкоголь. Восток-Медиа.