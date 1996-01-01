Чем занять ребенка после школы?

Большинство родителей волнует, чем же занимаются их дети после уроков в школе - валяются перед телевизором или бегут на улицу бить соседские окна... Конечно, это бесцельное шатание хочется обернуть во что-то более продуктивное. А ведь во Владивостоке у подростков широкий выбор разнообразных клубов, секций, кружков.

Спортивный комплекс "Олимпиец" - лидер по количеству бесплатных секций. По большей части здесь представлены боевые виды искусств: самбо, дзюдо, вольная борьба, кикбоксинг. Но если ваш ребёнок будет участвовать в соревнованиях, придется купить ему кимоно. На этих затратах не стоит экономить: кто знает, может быть, у вас растет будущий чемпион России? Занятия по каратэ в "Олимпийце" платные - около 600 рублей в месяц. Также специально для девочек проводятся занятия по самбо в клубе "Амазонки". Во все спортивные клубы принимаются дети с 6 до 14 лет. Синхронное плавание в "Олимпийце" (12 занятий в месяц) обойдется в 800-900 руб. А вот технике плавания обучают и мальчиков, и девочек с 6-7 лет. Один урок - 70 руб. Для ребят постарше - с 12 лет предлагают занятия по брейкдансу.

В спорткомплексе "Спартак" также набирают детские группы по плаванию, стоимость обучения 800 руб. в месяц. Здесь же предлагают аквааэробику для детей, начиная с пятилетнего возраста. В детскую школу танца приглашают ребят 5-14 лет, оплата - 1200 руб. в месяц.

Для жителей Второй Речки удобнее заниматься спортом в комплексе "Восход". Здесь проводятся занятия по каратэ, айкидо, самбо и дзюдо. Стоимость месячного абонемента 800 рублей. Гордость "Восхода" - собственный теннисный корт, где можно тренироваться за 1000-1200 руб. в месяц. Желающим предоставляется бесплатная площадка для игры в бадминтон. В "Восходе" есть хороший бассейн, где могут обучаться плаванию дети с 4 лет. В таком возрасте занятия обычно проводятся по индивидуальной программе, а для ребят постарше предлагают групповые уроки - около 70 рублей за час.

В ДКЖД находится знаменитая студия эстрадного танца "Реверанс". Самодеятельные танцоры выступают не только на общегородских и общероссийских концертах, но даже ездят на гастроли за границу. У студии есть свой реквизит, но родители по возможности оказывают помощь с "обмундированием" для выступлений. Занятия в студии стоят 600 рублей в месяц. Принимаются ребята с 6 до 17 лет, а затем в зависимости от возраста их делят на три группы.

Если вы обнаружили у своего ребенка музыкальные способности, приводите его на уроки игры на фортепиано (2 раза в неделю - 1000 руб. в месяц, игра на гитаре - 800 руб.). Для ребят от 12 лет проводятся занятия по вокалу, причем, как утверждают педагоги, поставить его можно кому угодно. Занятия классическим вокалом - 1400 руб. в месяц, эстрадным - 3000 руб. Девочек приглашают в школу моделей, где их научат правильно двигаться, искусству делать макияжа, демонстрировать одежду на подиуме. Занятия проводятся 2 раза в неделю, месячная оплата - 500 руб. Здесь же работает изостудия "Спутник", причем на занятия можно приходить по желанию хоть каждый день. Обучение - 300 рублей в месяц.

Ну, а для самых маленьких открыта студия детского творчества "Улыбка" - одна из старейших во Владивостоке. Здесь с вашими детьми будут заниматься музыкой, ритмикой, английским языком. Детей дошкольного возраста приглашают в студию "Тропинка к школе", где их научат письму, счету и рисованию. Стоимость занятий от 1200 до 1500 руб. в месяц. Кстати, первые выпускники этой студии недавно как раз окончили среднюю школу и постуили в вузы. А начиналось все когда-то с "тропинки в школу"...

Одним словом, не давайте творческому началу в ваших детях зарасти бурьяном, тем более что в нашем городе для гармоничного развития столько возможностей!