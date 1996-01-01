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В Приморье появится восьмое "чудо света"?
Недалеко от села Чистоводное писатель и исследователь Станислав КАБЕЛЕВ обнаружил огромного каменного дракона. До этого дня он не один раз посещал это место, но, как говорит сам Станислав Владимирович, "должного внимания ему не уделял".
И только в августе нынешнего года что-то заставило исследователя пристальнее присмотреться к окружающим скалам. "Все увиденное мною не вписывалось в обычное представление", - сообщает Станислав Кабелев в своем описании находки. И правда, даже судя по фотографиям, ученый обнаружил нечто удивительное. Огромный парк сооружений из камней, раскинувшийся на площади около 35 кв. км, включает в себя и дракона длиною более 800 метров, и другие скульптуры.
Возраст каменных фигур, по предварительным исследованиям, составляет около 2 млн лет. Помимо дракона экспедиция обнаружила изваяние черепахи, на панцире которой отчетливо просматривается изображение человека. Судя по всему, нашим предкам нравилось создавать из камня себе подобных - изображение гомо сапиенс встречаются чаще всего.
То, что найденные скульптуры рукотворные, у Станислава Кабелева сомнений не вызывает - на это указывает целый ряд факторов. Пока открытие не принято учеными, но в ближайшее время исследователь собирается организовать экспедицию и на месте доказать титулованным скептикам достоверность своей версии.
Первая экспедиция отправится к каменному дракону 6 октября. Если догадки и версии Станислава Кабелева подтвердятся, то для всего человечества откроется огромный пласт неизученной информации, а в Приморье появится свое чудо света. "ЗР" обещает следить за развитием событий.
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