Не надо разрывать улицу по разным хозяевам

Во Владивостоке нашумела история с Товариществом собственников жилья (ТСЖ) по ул. Калинина во Владивостоке, где председатель ТСЖ исчез куда-то со всеми деньгами, и теперь ведь дом остался без воды и света. Жильцам придется оплачивать коммунальные услуги за несколько прошедших месяцев еще раз, а все остальные граждане опять задумались о реформе ЖКХ.

Нас призывают до 1 января 2007 г. создавать ТСЖ, но есть люди, которые откровенно и энергично возражают этому. Например, Владимир ОВСЯННИКОВ считает, что обслуживать современные дома со сложнейшими коммуникациями должны профессионалы. Он - директор созданного в январе этого года ООО "Управляющая компания 71-го микрорайона". По сути своей, это независимая рыночная структура. Именно к УК у жильцов больше всего вопросов: "Куда деньги деваются? Те самые, которые мы платим по ежемесячно приходящим квитанциям?"

- Эти суммы никоим образом не касаются нашего расчетного счета. Все платежи населения попадают в единый расчетно-кассовый центр, и там фиксируется каждая квартира. Кстати сказать, задолженность неплательщиков 89 млн руб., в обслуживаемом нами районе на эти деньги можно сделать очень качественный ремонт 100 кровель. В среднем город недополучает платежей до 20-30% ежемесячно.

Управляющая компания по согласованию с администрацией города получает часть платежей населения на сметное содержание штата сотрудников. Когда тендер разыгрывался, мы утверждали свое штатное расписание, скрупулезно подсчитывали, какая нужна команда для обеспечения всех работ по нормальному содержанию подведомственной нам территории. Сегодня у нас работает 27 человек, они организуют обслуживание 293 домов (из них 252 - это огромные многоподъездные и многоэтажные дома с центральным отоплением). Далее УК выбирает конкретные подрядные организации, которые занимаются уборкой территории, вывозом мусора, обслуживанием лифтов, ремонтом кровель и так далее. Заказываем им определенный объем работ и на основании нашего письма рассчетно-кассовый центр оплачивает им сумму, оговоренную в рамках договора. Конечно, мы несем немалую ответственность за качество работ, выполненных нашими подрядчиками. Все недовольства жильцов в первую очередь падают на нашу голову. Тем не менее если сегодня кровлю отремонтировали и она через год потекла, то этот подрядчик должен ее отремонтировать за свой счет - таковы условия договора. Кроме того, на ряд кровель подрядные организации дают гарантию 5 лет.

- Говорят, что ТСЖ сможет заниматься коммерческими проектами, сдавать подвалы в аренду, разрешать устанавливать рекламу на стенах домов?

- Также могут вместе работать управляющая компания и инициативная группа дома жителей дома - некий домовой комитет. Эти деньги будут поступать в общую копилку дома, и на них можно благоустраивать дворы и подъезды.

- Складывается впечатление, что правительство просто хочет сбросить со своих плеч тяжесть содержания жилья. Например, куда делись деньги, которые мы десятилетиями платили за капитальный ремонт?

- Мы на своем опыте убедились, что вполне реально сегодня устранить самые больные места, более-менее "подшаманить" жилой фонд. А завтра можно будет предложить людям другие расценки на содержание жилья: дом, который в хорошем состоянии, не требует таких расходов. Мы убедились, что структура ЖКХ достаточно работоспособна. Представьте себе, что такое подготовить отопительную систему к зиме - для начала надо промыть всю отопительную систему, для этого нужны компрессоры, каждый из которых стоит $10 тыс. В нашей УК есть не один десяток компрессоров. Техническим обслуживанием домов занимаются специализированные предприятия. Чтобы не было монополии, мы выбрали несколько подрядных организаций, у которых есть свои сантехники, электрики, мусоропроводчики, уборщики лестничных клеток. У них есть своя техника, свои асфальтоукладчики, своя аварийная служба. Все эти вопросы ТСЖ придется решать самостоятельно и непрофессионально.

Уже есть дома, где создали ТСЖ, где сначала были против нас, но потом стали вести переговоры о сотрудничестве с нашей УК. Жители столкнулись с тем, что ТСЖ - это немалые расходы. Собрание надо собрать, бюллетени для голосования отпечатать, устав надо зарегистрировать. Если создавать свой орган управления, то опять-таки нужны директор, бухгалтер, и им надо платить зарплаты, которые тоже нужно взять из кошелька жильцов дома. Я убежден, что ТСЖ может взять на себя функции, аналогичные домовому комитету. Товарищество лучше видит все проблемы дома.

- Почему тогда идет такая мощная пропаганда создания ТСЖ?

- Сегодня жильцы безответственно относятся к содержанию дома и не хотят заключать договоры с УК. Но после 1 января 2007 г. те дома, которые не выбрали форму правления, по решению администрации города будут прикреплены к какой-нибудь УК. Может получиться так, что дома по одной улице будут обслуживаться разными УК и ТСЖ. Тогда не будет единой улицы, а будет набор хуторов. Сегодня реформа жилищно-коммунального хозяйства напоминает рытье туннеля навстречу друг другу. Но вот вопрос: намерены ли встретиться в точке икс ТСЖ и УК? Или каждый собирается строить свой тоннель?