Особенности зимнего периода в краевом центре

По заверению администрации Владивостока, жилищно-коммунальное хозяйство готово к наступлению холодов. Корреспондент "ЗР" попытался разобраться, чем грозит городу предстоящий холодный сезон и смогут ли соответствующие службы встретить его во всеоружии.

Как сообщили "ЗР" специалисты Приморского гидрометеоцентра, предварительный прогноз на зимний сезон 2006-2007 гг. будет готов лишь в середине октября. Поэтому говорить, станет ли грядущая зима холоднее прошлой, пока рано. Однако кое-какие выводы о том, будет ли тепло в квартирах горожан, сделать уже можно. Надо сказать, что к обеспечению Владивостока энергоносителями администрация подошла предельно ответственно.

По информации начальника управления по вопросам ТЭК Эдуарда ЗЯМАЛОВА, на сегодняшний день мазут, дизельное топливо и уголь поставлены на подающие горячую воду теплоисточники в объеме месячной потребности. Что касается всего отопительного сезона, то договоры по поставке всех видов топлива на муниципальные котельные городской администрацией уже заключены, поэтому никаких проблем с запасами энергоносителей зимой возникнуть не должно. Что касается ближайшей перспективы, к 5 октября во Владивостоке будет запасено 7,3 тыс. тонн мазута, 650 тонн дизтоплива и 1,4 тыс. тонн бурого угля. Не забыты и отдаленные территории краевого центра - запасы угля на острове Русский в настоящее время составляют более половины от необходимого. Потребность в угле села Береговое планируется полностью закрыть к 10 октября.

Особняком стоят городские тепловые сети. Общая протяженность тепловых коммуникаций со стопроцентным износом в начале года составляла 1,3 тыс. погонных метров, но за прошедшее с тех пор время большинство из них в основном заменили на новые - благо, что на эти цели в городском бюджете было заложено несколько десятков миллионов рублей. Кроме того, на сегодняшний день завершена промывка отопительных систем практически во всех жилых домах города, хотя по нормативу обычно промывается только половина муниципального жилфонда.

По словам начальника Управления благоустройства администрации Владивостока Евгении МАЙОРОВОЙ, подобное требование было выдвинуто еще в начале года специалистами "Дальэнерго", которые в противном случае грозили не подключить объекты к теплу. Что касается систем отопления в учреждениях образования, то их промывка и опрессовка также идет в соответствии с намеченным графиком и будет закончена к концу сентября. В целом средства, предусмотренные в бюджете по разделу "теплоснабжение", пошли в основном на реконструкцию и капремонт объектов теплоснабжения, реконструкцию тепловых сетей и восстановление горячего водоснабжения.

Оперативно реагировать на все возникающие в ходе отопительного сезона сложности призван созданный в администрации Владивостока штаб по теплоснабжению под личным руководством главы города Владимира НИКОЛАЕВА. На его заседаниях еженедельно оценивается готовность объектов ГТС, ВПЭС "Дальэнерго" и ведомственных котельных к работе в зимних условиях. Плановые работы по подготовке к зиме на этих объектах должны завершиться в срок до 15 октября. По информации "ЗР", в график вышеперечисленные ответственные организации пока укладываются. Так что можно быть уверенным в том, что перебоев с тепло- и водоснабжением зимой не будет.

Впрочем, не все компетентные службы работают столь же расторопно. Отстают от намеченного графика работ управляющие компании в части ремонта кровель и дорожные службы. К примеру, план по реконструкции крыш к середине сентября был выполнен лишь на треть. Что касается дорожного ремонта и работ по благоустройству улицы Светланской, где ведется укладка брусчатки, то здесь ситуация также далека от идеальной. Вместе с тем курирующая этот вопрос Евгения Майорова выразила уверенность, что разного рода дорожные работы также будут завершены в срок - правда, не исключено, что благоустроителям придется поработать и при минусовых температурах.

Но, как известно, починить дороги мало - зимой их нужно еще и расчищать от снежных заносов. О том, в каком состоянии сейчас пребывает снегоуборочная техника , "ЗР" поведал завотделом мониторинга жилищного фонда Управления содержания жилфонда и городских территорий Евгений КОЛПИНЕЦ. По его словам, в городе сейчас имеется около 130 единиц снегоуборочной техники, 103 из которых полностью готовы к зиме. "Разумеется, нам хотелось бы, чтобы снегоуборочной техники в городе было побольше, ведь Владивосток постоянно растет. Впрочем, при грамотном распределении для быстрой уборки снега достаточно имеющейся техники", - заверил чиновник. Согласно предварительной информации, смотр снегоуборочной техники намечен на середину октября, что, на взгляд "ЗР", вполне своевременно - в прошлом году первый снег выпал 21 октября.

Основной структурой, ответственной за состояние дорог, является МУПВ "Сигнал", на базе которого и сосредоточены основные снегоуборочные силы. Что касается смеси для посыпания проезжей части, то ее по состоянию на 22 сентября запасено уже порядка 2,6 тыс. куб. м. Если учесть, что прошлой зимой на один снегопад "уходило" в среднем 500-600 "кубов", то можно сделать вывод, что, по крайней мере, до середины зимы проблем не возникнет. Помимо запасов "Сигнала", свои собственные резервы песка и соли создают городские управляющие компании, например, УК Первомайского района уже полностью закрыла свои потребности в соли и песке.

Таким образом, за два месяца до начала календарной зимы представители ответственных структур городской администрации рапортуют о готовности Владивостока к предстоящему холодному сезону. Окажутся ли их слова правдой, горожане смогут проверить по температуре в собственных квартирах, наличию воды в кранах и длительности стояния в автомобильных пробках после снегопада. Избежать которых, по-видимому, все-таки не удастся...