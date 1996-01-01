К зиме в Уссурийске готово всё, но не все

В советские времена Уссурийск строился так, что каждое промышленное предприятие имело котельную для собственных нужд и заодно обогревало соседний микрорайон. Но производства давно стали акционерными обществами, и несвойственную частному капиталу функцию - производить продукцию, в данном случае услуги по отоплению, да еще помимо основного производства, да еще с убытками, их принуждает закон.

Котельные города делятся на принадлежащие городским тепловым сетям (УМУП) и на те, что остались в собственности АО. Первые договор с УМУП на отопительный сезон 2006-2007 гг. подписали, вторые артачатся. Проблема в том, что предприятия несут гораздо большие затраты на производства тепла, чем могут выставить счет на услуги, поскольку их ограничивает тариф, определенный региональной энергетической комиссией (РЭК).

Это ограничение уже обернулось для предприятий города убытками за прошлый отопительный сезон. Так, ОАО "Примснабконтракт" потеряло 12,5 млн руб., ООО "Гелиос" - 6,1 млн, Дистанция гражданских сооружений - 9 млн, ООО "Уссурийские мельницы" - 3 млн, ЗАО "Приморская соя" - 2,4 млн, ОАО "Приморский сахар" - 3 млн, Вагонно-рефрижераторное депо - 5,8 млн руб.

Главная причина убытков - возросшая цена на мазут, компенсировать потери, например, путем включения их в тариф на предстоящий отопительный сезон никто не собирается, ибо тогда рост тарифа составит 45%, на что городская власть пойти не может. Словом, частный капитал стал заложником суверенных рыночных отношений. Акционеры ропщут, руководители АО не могут отказаться от отопления, иначе они по закону попадут под уголовную статью. И до сих пор договор с УМУП на поставку тепловой энергии вышеперечисленными предприятиями не подписан, а до отопительного сезона осталось немногим более трех недель.

Прогнозная цена мазута на предстоящий отопительный сезон - 10 тыс. руб. за тонну (в прошлом году было 9,6 тыс. руб.), а в тарифах предприятий города он заложен по прошлогодней цене - 5,6 тыс.). Поэтому убытки в предстоящем отопительном сезоне предприятия города понесут еще более значительные - от 6 до 36 млн руб.

Все обращения к губернатору Сергею ДАРЬКИНУ, главе администрации Уссурийска Сергею РУДИЦЕ, прокурору города БУШТРУКУ, министру МЧС Сергею ШОЙГУ, полпреду Камилю ИСХАКОВУ ситуацию не изменили. Втолковывание проблемы первому вице-губернатору Александру КОСТЕНКО на одном из последних заседаний ЗК ПК обернулось лишь его обещанием "не дадим замерзнуть Уссурийску". Словом, если начать отопительный сезон владельцев частных котельных и заставят, то те уверяют, что продержатся, учитывая наличие финансовых средств, только до декабря.

Сами руководители предприятий видят срочный выход в так называемом "давальческом" мазуте. Эта практика хоть как-то может помочь пережить зиму. А вообще, вопрос, конечно, интересный: государство умудряется волевым порядком устанавливать цены на электро- и тепловую энергию, у него даже получается договариваться с производителями по поводу замораживания цен на бензин, но оно категорически не берется за жесткое контролирование цен на топливо для нужд ЖКХ. Это в стране, где 7 месяцев зима!