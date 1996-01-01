Гостеприимство по-крупному

Прошедший кулинарный фестиваль, который уже воспринимается как традиционное профессиональное мероприятие представителей индустрии гостеприимства, на этот раз покорил новые вершины и сделал эффективные открытия. Во время фестиваля прошли пять профессиональных чемпионатов: поварской, кондитерский, барменский, бариста и впервые в истории - Дальневосточный чемпионат японской кухни. "Издательская компания "Золотой Рог" уже в третий раз выступила информационным партнером фестиваля.

Впервые организаторы фестиваля - Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров (ДАРиО) и ресторанное агентство "Анонс" - опробовали новую площадку - фойе Владивостокского цирка, - которая дала больше плюсов, чем минусов. К последним отнесем отсутствие вентиляции и большие окна, которые из-за жары давали больше проблем, чем преимуществ. По плюсам все гораздо внушительнее: экспозиция развернулась на двух этажах, доступ осуществлялся по двум лестницам, что создавало иллюзию большого пространства. Кроме того, в различных "аппендиксах" фойе одновременно проводились мастер-классы. К сожалению, более подходящего для такого масштабного мероприятия места, во Владивостоке пока нет.

По общему мнению, организаторы не прогадали с кандидатурой ведущего. Роман САНКИН, автор кулинарной передачи на "ОТВ Прим", явно находился в своей тарелке и со знанием дела комментировал главное событие - III Дальневосточный поварской чемпионат.

Поварское Гран-при завоевал Александр ОПАЛЕВ, повар крем-кафе "Ла Вита" (Хабаровск). Он стал лучшим из 30 дальневосточных поваров-конкурсантов из Хабаровского и Приморского краев, с Камчатки, Сахалина и из Амурской области.

Золотые сертификаты Поварского чемпионата из рук председателя профессионального жюри Александра Филина, президента Национальной Гильдии шеф-поваров (Москва), получили Илья Посохин, ресторан "Порто-Франко" (Владивосток), и Артем Столяров, пиццерия "Кантри" (Уссурийск). Серебряными призерами стали владивостокцы Сергей Лагуткин (R&B кафе "Мятный трюфель") и Юлия Ткаченко (ресторан "Комитет"). Бронзовые медали также остались во Владивостоке, ими награждены Вадим Поляков (кафе "Эльзас") и Денис Мироненко (кафе "3t - Steak").

Впервые свой уровень профессионализма широкой публике продемонстрировали повара японской кухни. На глазах зрителей и авторитетного жюри, в состав которого вошли г-н Тосихару, директор Японского центра во Владивостоке, и г-н Суихиро, повар Генерального консула Японии, семь конкурсантов продемонстрировали свое мастерство в приготовлении национальных блюд Страны восходящего солнца: суши, сашими, ролов.

Первыми победителями Дальневосточного чемпионата японской кухни в тяжелой и напряженной борьбе стали: золотой призер - Юрий Хромов, ресторан "Японский городовой", серебро и приз зрительских симпатий за лучшую улыбку суши-повара получил Сергей Тоцкий, ресторан "Семь самураев", бронза - у Ильи Степанова, кафе "Мятный трюфель", и у Арсена Машалло ("Осама Суши") .

Обладателем Гран-при Первого Дальневосточного чемпионата японской кухни стал Александр Улановский, повар суши-бара "Эдем". Г-н Суихиро лично навестит в его в суши-баре "Эдем", чтобы поделиться с ним секретами японских профессионалов.

Гран-при II Дальневосточного кондитерского чемпионата завоевала Виктория Погорнец (бар "Университет", г. Уссурийск). Главная награда победительнице - стажировка у лучших кондитеров столицы - представлена ресторанным агентством "Анонс". Золотым призером стал Павел Гильманов (кондитерский дом "Тортония", Владивосток), а серебряным - Татьяна Митина (шеф-кондитер ресторана "Студио Кофе").

Как сообщил Роман Иванищев, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, из призеров III Приморского кулинарного фестиваля будет сформирована команда поваров, которая отправится в Москву защищать честь региона на Международном Кремлевском кулинарном кубке в 2007 году.

III Приморский кулинарный фестиваль проходил при поддержке администраций Владивостока и Приморского края.

О том, кто стал победителем во II Дальневосточном кофейном чемпионате и V Дальневосточном чемпионате среди барменов, читайте в следующих номерах.