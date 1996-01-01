Опять останемся без телевидения

В октябре на два дня в Хабаровске будут отключены все телеканалы (кроме НТВ) в связи с заключительными работами по реконструкции антенно-фидерных устройств на передающих системах Хабаровска.

С 10 июля по 4 августа из-за реконструкции передатчика Хабаровск уже оставался без телевидения. Заключительные работы на телебашне предполагается провести в период с 11 по 20 октября в течение двух дней в зависимости от погодных условий в будние дни с 9.30-18.00 (02.30-11.00 мск).