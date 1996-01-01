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Богатые россияне зарабатывают в 25 раз больше бедных

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Разрыв в зарплатах наиболее и наименее оплачиваемых работников в РФ увеличился до 25,3 раза. В ходе исследования, проведенного специалистами Росстата, было опрошено 33,2 млн человек, работавших на 73 тыс. предприятий (малого бизнеса исследования не коснулось). Как выяснилось, в апреле 2006 года разрыв между группой работников с наибольшей и наименьшей зарплатой достиг 25,3 раза (в США 6:1, в Китае 3:1).

Наибольший разрыв наблюдается в оптовой и розничной торговле (32,7 раза), финансовой деятельности (31,4 раза), предоставлении услуг (28,2 раза). Наименьший - в электроэнергетике, газо- и водоснабжении (11,5 раза), на транспорте (13,8 раза). Об этом сообщает "Фонтанка.Ru".

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ (ЦТИ) Владимир ГИМПЕЛЬСОН находит часть объяснений в рыночных факторах. "Дефицит на высококлассных специалистов рождает повышение зарплат",- говорит он. Низкоквалифицированные работники не обладают достаточным человеческим капиталом, чтобы претендовать на прибавку к зарплате, поэтому их заработок остается на низком уровне. Таких, судя по данным Росстата, немало: менее 5 тыс. руб. в России получают 35,8% работников, на них приходится всего 10,7% всех зарплат. Удачливых значительно меньше: более 25 тысяч рублей получают лишь 5,4%, зато на их долю приходится более 25% "общероссийского фонда заработной платы".

Владимир Гимпельсон видит в докладе Росстата заметные следы теневого сектора. "Именно в этих секторах больше всего наблюдается неформальной бухгалтерии и зарплат в конвертах. Но если суммировать в обзор еще и малый бизнес, то разрыв значительно увеличится", - говорит директор ЦТИ.

Волнуют воображение и зарплаты топ-менеджеров формально государственных компаний. Так глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР получает $1,4 млн. Не отстают от него и другие руководители газовой монополии. Члены совета директоров РАО "ЕЭС", среди которых есть и российские министры, в прошлом году получили по $1,2 млн. Это вполне сопоставимо с зарплатами топ-менеджеров известных мировых компаний. Но есть нюанс. Средняя зарплата в США ($2500) меньше зарплаты главы самой крупной компании страны ExxonMobil в 1600 раз. Россияне же в среднем получает в 3780 раз меньше главы "Газпрома".

Кстати, Госдума на днях отклонила проект закона об ограничении зарплат руководителей в негосударственном секторе экономики. Вопрос же о зарплатах руководителей в контролируемых государством компаниях в думе и вовсе не поднимался.

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