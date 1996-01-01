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В Находке топлива на полтора месяца
Готовность Находки к предстоящему отопительному сезону обсудили члены Совета директоров города на очередном расширенном заседании.
Замглавы по вопросам ЖКХ Сергей МАЦКОВСКИЙ доложил, что за полтора месяца до официального начала отопительного сезона краевая администрация обеспечила поставку в город 22 тыс. тонн мазута. Это составляет полуторамесячный запас городских котельных. Поставка в Находку вагонов с мазутом и углем продолжается практически ежедневно, что весьма оптимистично для города, потребляющего топлива больше других городов края.
Из 45 действующих городских котельных на сегодняшний день готовы к работе 30. Произведена замена более 7 км теплосетей, испытано на зимний максимум 38 из 59 магистральных теплотрасс. Что касается подготовки к отопительному сезону, то в этом году предполагается произвести 100%-ную замену нижнего розлива отопления в 33 домах и промывку внутридомовых систем в 565 домах, что составляет половину городского жилфонда с централизованным теплоснабжением. Кроме того, готовы к работе 132 из 180 внутридомовых бойлеров, с опережением плана ведется текущий и капитальный ремонт кровель, приводятся в порядок подъезды.
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