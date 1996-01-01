www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Находке топлива на полтора месяца

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Готовность Находки к предстоящему отопительному сезону обсудили члены Совета директоров города на очередном расширенном заседании.

Замглавы по вопросам ЖКХ Сергей МАЦКОВСКИЙ доложил, что за полтора месяца до официального начала отопительного сезона краевая администрация обеспечила поставку в город 22 тыс. тонн мазута. Это составляет полуторамесячный запас городских котельных. Поставка в Находку вагонов с мазутом и углем продолжается практически ежедневно, что весьма оптимистично для города, потребляющего топлива больше других городов края.

Из 45 действующих городских котельных на сегодняшний день готовы к работе 30. Произведена замена более 7 км теплосетей, испытано на зимний максимум 38 из 59 магистральных теплотрасс. Что касается подготовки к отопительному сезону, то в этом году предполагается произвести 100%-ную замену нижнего розлива отопления в 33 домах и промывку внутридомовых систем в 565 домах, что составляет половину городского жилфонда с централизованным теплоснабжением. Кроме того, готовы к работе 132 из 180 внутридомовых бойлеров, с опережением плана ведется текущий и капитальный ремонт кровель, приводятся в порядок подъезды.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru