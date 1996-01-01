Осенний must-have: широкие ремни, леггинсы и жилеты

Последний месяц лета еще радует теплой солнечной погодой, так что многие модницы не торопятся прикрыть свои загорелые плечи.

Но чтобы не оказаться в положении стрекозы из известной басни, уже стоит подумать над тем, чем пополнить свой осенний гардероб. И как бы не расстраивал вид ярких кофточек и соблазнительных цветастых юбочек, постепенно растворяющихся в новых осенних коллекциях модных магазинов, нужно взять себя в руки и заняться шоппингом.

Будущей осенью очень актуальными будут вязаные вещи. Всевозможные кардиганы, жилеты, платья, юбки и свитера, в том числе похожие на те, в которых валят лес на Колыме. В моде неопрятный шик, растянутость и небрежность. Многие дизайнеры для придания дополнительного объема вязаной вещи предлагают украшать их затейливыми драпировками. Попросите свою бабушку связать вам юбку из грубых, словно выгоревших на солнце ниток, и вы будете в центре всеобщего внимания этой осенью.

Летние красочные рисунки на ткани этой осенью сменятся чисто мужскими принтами. Роскошная английская клетка, шотландка и тонкая полоска - вот что станет настоящим хитом этой осенью. К слову, на подиумах прошедших Недель дизайнеры показали довольно смелые решения: бесформенную одежду, сочетающую различные вариации таких принтов. В реальной жизни вы вполне можете ограничиться каким-либо "мужским" элементом в вашем костюме, даже шляпа или шарф из материала в клетку поставят нужный акцент. Учитывая данную тенденцию, можно предположить, что Burberry сорвет куш в этом сезоне.

Также в центре внимания этой осенью костюм. Какой угодно. Он может состоять из жакета и ультрамодных шорт, или же быть традиционным ансамблем юбки и пиджака. Однако особое внимание в костюме все дизайнеры уделили талии: жакет теперь сильно притален или опоясан ремешком.

Этой осенью практически ко всему модельеры предлагают леггинсы и гетры. Гетры, надетые с юбкой или платьем, - отличный способ добавить некоторую забавность образу и придать леди совсем юный вид. А тонкие леггинсы (вместо штанов) с удлиненным свитером, напротив, добавят сексуальности.

Стильные шорты и бриджи, столь модные этим летом, не перестанут быть актуальными и будущей осенью. Дизайнеры предлагают носить их в сочетании с соответствующим жакетом, а ультракороткие шорты, надетые поверх полупрозрачных леггинсов, будут выглядеть особенно необычно.

В коллекциях ведущих Домов представлено множество различных моделей платьев на будущий сезон - от классических для офиса до полупрозрачных для вечеринки. Сегодня в особом почете смягченный, женственный силуэт. Платья с подчеркнутой талией теперь сменились моделями свободного кроя.

Самым модным аксессуаром сезона обещает стать пояс. Можно сказать, что каждый дизайнер представил в своих коллекциях платья, пальто и жакеты, украшенные широким ремнем. Теперь для того чтобы придать новое звучание полюбившемуся жакету, достаточно дополнить его поясом на талии.

В этом сезоне из мужского гардероба был "украден" жилет, который, несомненно, придаст современной леди щегольский вид. Он будет смотреться эффектно и в офисе - с классическими брюками или бриджами, и на вечеринке - с короткими шортами. Повторяя тенденцию прошлого сезона, кутюрье предлагают либо очень миниатюрные, либо очень объемные сумки. Они по-прежнему служат ярким акцентом и вполне могут контрастировать с нарядом.

Что же, основное направление задано. Осталось добавить немного собственной фантазии, и яркий осенний облик поможет справиться с любой меланхолией.