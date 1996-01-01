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Бренд со скидкой
Окончание летнего сезона традиционно сопровождается грандиозными распродажами, в том числе и в магазинах элитной одежды. Пока одни из нас торопятся пополнить гардероб все еще актуальными обновками, другие скептически усмехаются: какова же реальная стоимость товара, если продавец может себе позволить сделать скидку в 70%?
О том, за счет чего бутики и салоны делают нам такие подарки, о пристрастиях владивостокских покупателей модной одежды и о том, кто сегодня является этими самыми покупателями, рассказывает директор бутика "V.I.P. PERSONA" Ольга КОЗУБ, работающая в сфере моды уже более 10 лет.
У модного бизнеса свои законы
- Ольга Львовна, проясните ситуацию со скидками и сроками распродаж. Если за границей их время и размеры четко определены, то у нас имеют "плавающий" характер...
- Это действительно так. Причина - то и дело возникающие проблемы с доставкой коллекций на Дальний Восток. Они происходят не по нашей вине, а из-за объективных транспортных накладок у перевозчиков. Поэтому каждый магазин самостоятельно определяет время распродаж и размеры скидок. В этом году нам удалось рано получить весенне-летние коллекции, благодаря чему о скидках на них мы объявили уже в начале июня. Одежда и аксессуары из коллекций осень/зима-2007 будут распродаваться уже в декабре. Законы модного бизнеса таковы, что ультрамодные вещи должны быть проданы в сезон. И мы стараемся оперативно реагировать на ситуацию на рынке.
Говоря о стоимости коллекционных вещей, хотелось бы подчеркнуть: цена товара в магазинах "люксовой" одежды имеет четкое обоснование и складывается из множества факторов. Кроме того, существуют рекомендуемые производителем цены. Поэтому вещи из одной коллекции стоят примерно одинаково (плюс-минус транспортные расходы) и в Милане, и в Москве, и во Владивостоке. Времена "дикой" торговли давно прошли. Наши покупатели много путешествуют, хорошо образованны и прекрасно понимают, что сколько стоит. К тому же конкуренция в нашем бизнесе большая, и потерять покупателя очень легко, поэтому ни одна здравомыслящая и уважающая себя компания не может позволить себе нечестную игру с ценами и марками, иначе завтра ей придется свернуть этот бизнес по причине отсутствия спроса.
Что же касается величины скидок, то, признаюсь, поначалу мне психологически сложно было продать блузку, купленную за 200 евро у производителя, за 2000 рублей. Но московские тренинги и семинары, которые мы посещаем, заставили изменить мнение на этот счет. Более того, помимо сезонных скидок в наших салонах есть так называемая "постоянная зона распродаж", представленная в отдельных залах. Там можно купить брендовые вещи из прошлых коллекций по символическим ценам: буквально от тысячи рублей. И у нас есть категория покупателей, выбирающих одежду только в этих залах: студенты, врачи, преподаватели - люди с хорошим вкусом, но со скромными материальными возможностями. Мы сознательно пошли на этот шаг. Во-первых, тем самым мы растим своего покупателя.Во-вторых, магазин должен приносить доход не только в период поступления новинок. Символические, казалось бы, деньги в конечном итоге формируют финансовые потоки, позволяющие нам вкладывать в новые коллекции. В-третьих, у нас пока нет сток-центра, которому мы могли бы доверить остатки коллекций, и мы распродаем их самостоятельно.
Покупатель стал другим
- То есть мнение о том, что брендовые вещи доступны только покупателям с высоким достатком, ошибочно?
- Конечно. Среди наших клиентов люди разной покупательской способности. Одни приобретают вещи исключительно премиум-класса из новых коллекций, наотрез отказываясь даже заглянуть в "комнату скидок". Другие, войдя в наш магазин через "зону распродаж", растут вместе с нами. Тех и у других объединяет желание носить великолепно скроенную одежду из натуральных тканей, идеально сидящую на любой фигуре.
Покупатель вообще изменился. Как я уже говорила, он очень сильно вырос. Раньше, выходя в зал, мне постоянно приходилось рассказывать, чем вещи из прима-линии отличаются от азиатских подделок, а сегодня мы все чаще говорим на одном языке даже с теми, кто случайно зашел в магазин, просто посмотреть новые тенденции.
- В последнее время глянцевые журналы активно предлагают сочетать сетевые и брендовые марки. Чем вы можете это объяснить?
- Это новая потребительская философия, получившая название new luxury (новая роскошь). Она предназначена для покупателей, обладающих достатком, но придерживающихся демократичных взглядов на стиль жизни и внешний вид. С ее появлением действительно стало возможным сочетание продукции сетевых марок с брендовыми аксессуарами (что еще недавно было совершенно недопустимо) и, наоборот, статусной одежды с бижутерией. В new luxury нет четких границ. Если раньше предполагалось, что одежда премиум-класса рассчитана на состоявшихся бизнесменов, то сегодня сумка LOUIS VUITTON больше не требует соответствующей одежды. Сначала мы все чаще наблюдали эту тенденцию в Европе, потом ее активно стала перенимать Москва, а сегодня это явление начинает охватывать и регионы.
Особенности приморского спроса
- Вы не раз говорили о том, что выбор коллекций всегда персонифицирован. На какие особенности владивостокского спроса при этом ориентируетесь?
- Действительно, сталкиваясь при отборе коллекций с представителями разных регионов, мы видим, насколько отличаются вкусы покупателей того или иного города. Опытный байер всегда учитывает целый комплекс факторов: климатические условия региона, возрастную группу и размерный ряд покупателей.
Отдавая должное базовым - классически элегантным вещам, наши покупательницы очень любят нарядную одежду с кружевами, стразами, жемчужной россыпью... Яркие краски распространяются даже на теплую верхнюю одежду. Холодные осенние ветра обуславливают популярность водолазок и свитеров. При этом кашемировым и шерстяным "двойкам" наши клиентки предпочитают смешанные комплекты, разбавленные хлопком, шелком и вискозой. Что же касается верхней зимней одежды, то наши девушки уже давно "наносились" самых роскошных шуб и вслед за европейскими модницами выбирают всевозможные куртки-"трансформеры" и пуховики.
И если 3-4 года назад, бывая на каких-либо мероприятиях, мы с коллегами с грустью отмечали большое количество обеспеченных, но не соблюдающих дресс-код VIP-персон, то, побывав недавно на одной из светских вечеринок, я с удовольствием заметила, сколько у нас в городе красивых, одетых со вкусом людей, выглядящих абсолютно по-европейски. И в этом заслуга всех магазинов города, продвигающих стильную, качественную одежду лучших мировых производителей.
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