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Теннис идет в массы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Где во Владивостоке научиться играть в большой теннис?

- Если вы видите себя или своего ребенка в будущем, по меньшей мере, Марией Шараповой, придется приложить не только массу усилий, упорства, но и средств. Для начала нужно записаться к профессиональному тренеру на общие тренировки. Из элитного спорта теннис потихоньку становится массовым, и для всех желающих проводятся групповые занятия (по 10-15 человек).

Самый крупный во Владивостоке - клуб "Владивосток", в распоряжении которого 7 грунтовых и 4 асфальтных поля. Грунтовая поверхность, конечно, - более комфортный вариант. Если вы уверены в своих силах и считаете себя умелым игроком, можно арендовать площадку за 400 рублей в час. В основном же специализация клуба -дети в возрасте от 6 до 18 дет. Для них проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия. В группу, как правило, набирают 10-15 человек. Тренер проводит разминку, помогает отрабатывать удары. Другое дело - частные уроки. Без них не обойтись перед подготовкой к серьезным соревнованиям. Такие занятия стоят 600-800 рублей за урок. Абонемент же в группу (занятия три раза в неделю) стоит 1500 рублей в месяц.

Дополнительная статья расходов - ракетки. Этот предмет первой необходимости в теннисе можно приобрести на рынке за 800 рублей или выбрать в спортивном магазине - здесь цены достигают порой 5000 рублей.

Всем знакома теннисная форма - довольно стильный белый костюмчик. Надо сказать, большинство ребят в клубе одеты кто во что горазд. Вопрос о специальной форме не стоит слишком остро даже на ежегодном общероссийском чемпионате. Кстати, у юных спортсменов появилась возможность участвовать в общероссийских соревнованиях и даже турнирах мирового уровня, не выезжая из родного города. Все очки и характеристики с чемпионата, проходящего во Владивостоке, отправляются и обрабатываются в Москве в Российском спортивном комитете. Так что у юных теннисистов есть шанс заявить о себе. В теннис предпочтительнее играть на свежем воздухе, однако при нашем климате это возможно только с мая по сентябрь. В остальное же время теннисисты тренируются на закрытых кортах: в спортивных клубах "Восход", "Лидер", "Славда".

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