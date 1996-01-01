10 заповедей полиглота

Кто из нас не пытался выучить английский язык? В школе, университете, на курсах. Однако в ответ на сакраментальный вопрос: "Do you speak English?" большинство людей краснеет и старается избежать продолжения общения...

Личный девиз Дины НИКУЛИЧЕВОЙ, лингвиста, профессора кафедры скандинавских языков в Московском государственном лингвистическом университете, доктора филологических наук и тренера НЛП: "Учиться нужно легко. Если вам трудно дается иностранный язык, значит, вы что-то делаете не так. Узнайте приемы обучения, созвучные вашей индивидуальности, и тогда оно станет приятным". Во Владивостоке она приводила семинар "Ускоренное изучение иностранных языков с помощью НЛП". На занятия международного тренинг-центра "Личность" собрались бизнесмены.

Авторская методика Дины Никуличевой основана на исследованиях Эриксоновского колледжа и Института НЛП Британской Колумбии. В 1989 году глава Эриксоновского колледжа, психолог Мерилин Аткинскон исследовала и моделировала стратегии обучения полиглотов. Один из них, например, бегло говорил на 45 языках, ежегодно выучивал по два новых и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из рекордсменов в области изучения иностранных языков. Дина Никуличева продолжила изучение стратегий самых разных полиглотов. Результатом стал набор полезных техник работы с иностранными языками. О некоторых из них Дина Никуличева рассказала читателям "Золотого Рога", комментируя "заповеди полиглота", высказанные венгеркой Като ЛОМБ.

1.Занимайтесь языком ежедневно хотя бы по 10 минут. Особенно хорошо учить по утрам.

- Языковый минимум может быть выкроен автоматически: сделайте зарядку под английские аудиокассеты, послушайте кассету в машине. Нет сил после работы ни на что другое? Посмотрите фильм на английском языке! Развесьте по квартире новые слова. И самое главное, используйте время в общественном транспорте: читайте или слушайте плейер. Один из полиглотов, Вилли МЕЛЬНИКОВ, рассказывал, что все иностранные языки он учит во время поездки в транспорте на работу и домой.

2. Если желание заниматься языком слишком быстро ослабевает, не форсируйте события, но и не бросайте учебу. Придумайте какую-нибудь другую форму изучения: послушайте радио или полистайте словарь.

- Снижение энтузиазма - ситуация вполне нормальная, ведь изучение языка - длительный процесс, который невозможно одолеть с наскока. Своим ученикам я рекомендую такой диалог с самим собой: "Если тебе не хочется делать упражнения, то давай заглянем в Интернет и почитаем последние новости на англоязычных сайтах (или посмотрим фильм "Pretty Woman","Chicago", "Moulin Rouge" или послушаем Толкиена на аудиокассете).

3. Никогда не зубрите. Не заучивайте ничего по отдельности, в отрыве от контекста.

- По-настоящему выучить - значит, перевести изучаемое в бессознательный навык, сделать его элементом неосознанной компетенции. Выучивание - это введение новых знаний в контекст. Один из участников семинаров выработал собственную стратегию погружения в язык, которую он назвал "стратегия фильмоглота". Он помногу раз смотрит любимые фильмы, вырезая на СD особо понравившиеся сцены.

5. Заучивайте готовые фразы, которые можно использовать в максимальном количестве случаев.

- В качестве иллюстрации приведу взгляды Эрика ГУННЕМАРКА, известного шведского полиглота. Изучив множество языков, он пришел к выводу, что активный минимум, необходимый для того, чтобы начать объясняться на чужом языке, - это знание примерно 400 - 500 слов и 50-100 готовых фраз. Такого базового словарного запаса достаточно, чтобы покрыть примерно 90% случаев всех словоупотреблений при повседневном устном общении или около 70% случаев несложного письменного текста.

6. Старайтесь мысленно переводить все, что только возможно: промелькнувшее рекламное табло, надпись на афише, обрывки случайно услышанных разговоров.

- Говоря на иностранном языке, мы НЕ ПЕРЕВОДИМ с родного! Идея заключается в том, чтобы передавать смысл сразу на иностранном языке, средствами этого языка, минуя структуры родного, которые иначе становятся источником многих ошибок.

7. Готовые фразы, идиоматические выражения выписывайте и запоминайте в первом лице единственного числа.

- Речь идет о принципе обязательной "примерки" любого нового языкового материала "на себя". Наблюдения над полиглотами показывают, что это универсальный принцип.

8. Иностранный язык - это крепость, которую необходимо штурмовать со всех сторон одновременно: чтением газет, слушанием радио, просмотром недублированных фильмов.

- Часто задают вопросы о том, какой "правильный" учебник выбрать, на какие "лучшие курсы" пойти изучать английский язык. По-моему мнению, главное - выбрать из всего многообразия учебников в качестве базового какой-нибудь один, соответствующий тому уровню, на котором вы сейчас находитесь, и последовательно проработать его.

9. Не бойтесь говорить, не бойтесь возможных ошибок. И главное, не расстраивайтесь, если вас действительно начнут поправлять.

- В ответ многие люди рассказывают о том, что изучают тот или иной иностранный язык уже давно, читают литературу на языке, а разговаривать все равно не могут. Психологи называют такую модель поведения перфекционизмом. Как любая другая поведенческая модель, перфекционизм - результат предыдущего опыта данного человека, некоторое обобщение по принципу: "Мне наиболее комфортно тогда, когда я делаю все правильно". Само по себе это высказывание весьма справедливо и вряд ли может вызвать возражение. Другое дело, когда перфекционистский подход превращается в оправдание, почему я не могу говорить на иностранном языке.

10. Будьте твердо уверены в том, что во что бы то ни стало достигнете цели. А если вы уже разуверились в себе, то думайте, что вы просто достаточно умный человек, чтобы овладеть такой малостью, как иностранный язык.

- Некоторые люди, когда слышат о полиглотах, пытаются использовать их истории не как повод подумать о том, что они могут взять для себя из данной конкретной стратегии, а как оправдание, почему у них самих язык не учится. В таком случае я говорю об определенном уровне личности. Психологи давно заметили: то, что человек заявляет о самом себе на уровне своего "Я", определяет все нижележащие уровни его существования - ценности, способности, конкретные действия.