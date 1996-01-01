Охота на призывника

...Один из студентов на несколько недель задержал оплату обучения в вузе, и деканат "для мотивации" передал его документы в военкомат. Студент мгновенно оказался в списках призывников.

Буквально на следующий день в его квартире зазвонил телефон. Девушка с очаровательным голосом сообщила поднявшему трубку юноше, что ее зовут Машей, "напомнила", что они вместе ходили в детский сад, а сейчас она "стоит у подъезда и хочет с ним увидеться". Студент никакой Маши, естественно, не знал, однако любопытство взяло верх. Но едва молодой человек вышел на лестничную клетку, как тут же попал в руки сотрудникам милиции, которые отвезли его в военкомат. Родителям студента пришлось в срочном порядке решать проблемы с институтом.

Повестку получил, на сборы не явился

Во время призывной кампании к другому молодому человеку приехал представитель военкомата в сопровождении двух милиционеров. Бабушка призывника в квартиру их не пустила, и они ушли ни с чем. Буквально на следующий день в семь утра к ним в дверь позвонил гражданин, одетый в майку и протертые трико, и сообщил, что его "квартиру заливают". Когда ему открыли, выяснилось, что мужчина не кто иной, как сотрудник военкомата.

"Представляться друзьями или соседями призывника - один из самых распространенных способов выманить его из дома, - прокомментировала ситуацию Валентина МЕЛЬНИКОВА, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. - Вот почему на наших регулярных консультациях мы специально предупреждаем призывников о подобной опасности и советуем им временно вообще не вступать в контакты с посторонними".

Зачем сотрудникам военкоматов выманивать будущих бойцов из дому, разъяснил юрист общества "Антипризыв" Артем МУГУНЯНЦ: "Дело в том, что уголовная или административная ответственность для призывника наступает только в случае, если он расписался в получении повестки. В противном случае участковый во время призыва будет систематически приходить к месту жительства молодого человека и пытаться передать ему этот документ. Застать призывника не получилось - значит, ему удалось благополучно пережить призыв. Если же юноша расписался в получении повестки, но в военкомат не явился, он подлежит административной ответственности в виде штрафа в 500 рублей, а его дело будет передано в местное отделение милиции. Совсем другая история с теми, кто получил повестку, прошел все необходимые комиссии, но в назначенный час не явился на сборы для отправки в армию. Это уже считается уголовным преступлением. Дело может быть передано в прокуратуру, а уклонист объявлен в федеральный розыск. Поэтому военкомы, у которых не хватает новобранцев, будут любыми способами заставлять призывников пройти комиссии или хотя бы поставить свою подпись на повестке".

Между тем фантазия военкомов безгранична. Так, один выпускник художественного училища перед тем, как поступить в вуз, решил подработать и разместил свое резюме в Интернете. В самый разгар призывной кампании ему позвонили и, посулив хорошие деньги, предложили со всеми документами придти по такому-то адресу. Трудоустроился в итоге он только после армии.

Полтора года назад в Хабаровске пропал ведущий одной из телекомпаний. 22-летний журналист работал на ТВ еще во время учебы на истфаке местного университета, поэтому к моменту окончания вуза приобрел определенную известность. Уходить в армию в самом начале успешной карьеры ему не хотелось, поэтому приходившие на дом повестки журналист не подписывал. Однажды ведущему позвонили. Незнакомый мужчина глухим голосом обещал сенсационную информацию - разумеется, не по телефону. Это обычная практика, и журналист отправился на встречу с "источником", взяв ручку и блокнот. С тех пор его не видели. Потом оказалось, что его поджидали рекрутеры и в тот же день, скрутив, отправили в войска.

Не вышло обмануть - можно убедить или напугать

Именно так размышляют некоторые офицеры. В одном из московских военкоматов родителей приглашали на специальное собрание, на котором обещали, что, если их сыновья добровольно и в срок явятся по повестке, их отправят служить в элитные войска Подмосковья. Поддавшись внушению, папы и мамы безропотно отправляли своих детей к военным. И только потом узнавали, что распределение солдат по частям вообще не входит в юрисдикцию сотрудников военкоматов. Ничего удивительного в том, что многих ребят отправили служить в регионы, граничащие с "горячими точками".

Когда уговоры не действуют, в ход идут методы устрашения. Скажем, по данным Союза комитетов солдатских матерей России, есть случаи, когда призывникам присылают повестки с требованием срочно явиться в прокуратуру, чтобы обсудить факт уклонения от армии. В кабинете прокурора призывников, как правило, уже поджидают сотрудники военкоматов. Известны также случаи, когда просили явиться в прокуратуру, потому что юноша якобы проходит свидетелем по громкому делу или даже подозревается в убийстве. Испугавшись, большинство призывников стройными рядами шли доказывать свою невиновность. Однако в результате выяснялось, что все это происки военкоматов.

Зачастую угрозы звучат непосредственно из уст сотрудников милиции. Юноше, который упорно не подписывал повестки, участковый оставил на дверях записку такого содержания: "Не придешь в военкомат - объявим в федеральный розыск". Впрочем, осведомленный в юридических вопросах молодой человек на провокацию не поддался и, разумеется, в розыск объявлен не был.

Кроме того, заманивать призывников в военкоматы помогают и некоторые паспортно-визовые отделы. Когда в 20 лет молодой человек приходит менять паспорт, ему отказывают в этом: говорят, нужен документ из военкомата. Без него либо вообще не переоформляют паспорт, либо не ставят отметку о месте жительства. Чтобы формально не стать бомжом, парень отправляется в военкомат, где и попадает под призыв. А, между прочим, для получения паспорта гражданина РФ никаких справок от военных не требуется.

Представители "Солдатских матерей" также припомнили случаи из прошлых призывов: у одной женщины военные караулили сына у квартиры перед тем, как ему нужно было идти на экзамен, у другой - сыну по почте пришло приглашение на концерт какой-то поп-группы, а на выходе с концерта молодых людей ловили и чуть ли не строем отправляли в военкоматы.

"А над нами вообще посмеялись, - рассказала мама одного из солдат. - Сыну позвонили якобы от "Солдатских матерей", куда мы обращались за помощью. Сказали, что занесут необходимые документы. Мальчик открыл дверь, но вместо спасительных бумаг получил от военкомата повестку".