Осенней ярмарки краски

Горожане уже привыкли, что каждые четверг и пятницу на центральной площади Владивостока идет бойкая торговля. Фермерские хозяйства и перекупщики стараются выручить как можно больше за свой скоропортящийся товар.

Большинство владивостокцев относятся к торговле в самом центре города с пониманием. Робкие голоса недоумевающих: "Почему на площади-то?!" теряются в торговом гуле...

Урожай полей и морей

На минувшей неделе в честь праздника урожая центральную площадь фермеры оккупировали на два дня. Обычно торговля здесь идет с 30-50 машин, на этот раз микроавтобусов и фургонов было под две сотни. Цены предлагались ниже среднерыночных, поскольку перекупщиков на ярмарку не пускали. За порядком присматривал департамент сельского хозяйства администрации края. С подачи чиновников организовали и конкурсы на самую большую тыкву, кабачок, арбуз, а также на лучшее фермерской хозяйство по результатам урожая-2006.

Тыквищу-победительницу весом в 81 килограмм из Анучинского района поделили на части. Каждому желающему досталось по кусочку на кашу и по горсти семян впрок. Вдруг на следующее лето такая же вымахает! Подивившись на чудо, народ разошелся по своим делам: кто торговать, кто покупать. А уйти с ярмарки с пустыми руками было совершенно невозможно. Отборные баклажаны отдавали по 5 рублей за кг , картофель - от 10 до 20 руб., помидоры и огурцы были и по 5, и по 25, лук и морковь - по 15, кабачки - по 10, перцы сладкие - от 15 до 30, капуста - от 8 до 10, арбузы - от 7 до 10 руб. А еще мед из-под Спасска, дикоросы из приарсеньевской тайги и даже рис на развес из приханкайской долины.

На урожай в этом году фермеры не жалуются. Удались огурцы, а вот помидоры слегка подпортил слизняк. На кабачки и баклажаны с перцами грех жаловаться. Но картофель не очень крупный вышел - дожди шли неравномерно. Так что картошка этой зимой будет недешевой. По прогнозам сельхозпроизводителей, во Владивостоке в декабре один кг картошки будет стоить около 25 руб. Так что запасайтесь сейчас или переходите на рис, как китайцы...

К огорчению фермеров, у российских хозяек мало-помалу исчезает привычка консервировать овощи впрок. Даже на помидоры-сливки, больше похожие на плоды крупной виноградной лозы, спрос упал: "Еще три года назад влет уходили, лучше закуски не придумать. Ленивые бабы нынче пошли...", - рассуждают крестьяне.

Эксперимент с рисом

- Кому лимонник? Лучшее средство от давления. Кому кишмиш? Лечит желудок лучше "Смекты". А вот калина красная для иммунитета, - кричат, перебивая друг друга торговцы дикоросами. Фермеры их не слишком жалуют, говорят: "Не сеют, не жнут, а сыты бывают". На такие слова тетушки с кишмишом только тяжело усмехаются, хлеб их тоже нелегок.

- Мы из Арсеньева, - рассказывает одна из четырех торговок. - Каждая заплатила за аренду машины по 750 рублей, чтобы груз доставили до Владивостока. У меня и муж и два брата дикоросами промышляют, другой работы в городе нет". Литровая банка кишмиша или лимонника - 100 руб., калины - 50. Рядом выставили товар пасечники, трехлитровую банку липового или цветочного меда отдают за 400 руб. Погода в этом году немедовая, так что урожай средний. Хотя сами пасечники нахваливают мед первой и второй качки за вкус. Третья качка качеством значительно хуже, и мед жидковат. На побочные продукты пчеловодства: прополис, пыльцу, воск, пасечники в честь праздника давали скидку.

На ура шел рис по 12 рублей за кило. Целый "КамАЗ" этого добра в мешках привезли из корейского рисоводческого хозяйства "Агро СангСэнг" Анучинского района: "У нас 1000 га заливных полей, в этом году урожай еще не снимали. Торгуем прошлогодним рисом. Приехали эксперимента ради. Думали, что брать никто не будет".

Фермеру нужен ажиотаж

Для фермеров сейчас важны живые деньги: пришло время рассчитываться с рабочими и готовиться к следующему сезону. По словам сельхозпроизводителей, торговля на центральной площади Владивостока - бизнес для них привычный, хотя и не слишком прибыльный: "За три дня собираю урожай, нанимаю машину и гоню ее в город. Здесь очень большой поток людей. Пробовали торговать в других местах: на б.Тихой, на Окатовой, на Второй Речке, во дворах - никакого сравнения, да и покупатель другой. В спальных районах хозяйка килограмм - два овощей купит, а тут на фоне общего ажиотажа сразу килограммов десять только одного лука набирают... " За таким покупателем фермеры на ярмарку и приезжают. За въезд на площадь устроители берут по 200 рублей с машины, приглашают органы санитарного контроля, сотрудников правопорядка. После 18.00, площадью занимаются уборщики, как правило, добросовестно. Наутро от пятничных торгов остаются только мокрые следы от раздавленных в сутолоке помидор.

Чистота в центре города - один из аргументов тех, кому торговые дни на площади не нравятся: "Это место для прогулок и культурных мероприятий. Неужели нет другого места во Владивостоке для базара?" Особенно недоумевают приезжие, например, хабаровчане, избалованные своим красивым и благоустроенным центром. Что-то у них никому даже в голову не приходит разместить между фонтанов и клумб, украшающих центральную площадь, торговые лотки с картошкой и помидорами...

Второй аргумент - дороговизна: "Наехали перекупщики. Зачем их только пускают?" Доля истины в этом есть. Не каждый фермер имеет возможность лично приехать в краевой центр, многие считают удобнее продать товар оптовику. И третий повод для недовольства: уж слишком неэстетично выглядит площадь в торговые дни. Грязные овощи, ящики на асфальте, кучи мусора, наконец, продавцам даже руки вымыть негде. Но на такого рода замечания фермеры зло отшучиваются: "Идите в супермаркет, если кошелек позволяет. Там все чистое".

Народ ярмарки любит, за эстетизм центральной площади стоят не многие, но они вынуждены мириться с сезонной торговлей как с природным явлением: "Ярмарочный день снижает социальную напряженность. Надо же людям где-то общаться..."