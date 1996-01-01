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Собственников приучат к ответственности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня в Хабаровске действует 145 товариществ собственников жилья. И большинство из них не спешат оформить земельный участок под домом в собственность. Возможно, что принятые Правительством России правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, ускорят этот процесс. Они четко устанавливают: если земельный участок еще не вошел в состав общего имущества (т.е. пока не определены его границы), то его содержание и уборка производятся за счет того, кто является собственником.

Как известно, в августе были приняты и правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом ФРАДКОВЫМ в соответствии со статьями 39 и 156 Жилищного кодекса РФ. По просьбе корреспондента "ЗР" некоторые положения правил прокомментировал глава отдела ЖКХ администрации города Хабаровска Сергей ЧЕРНЫШОВ:

"Новые правила устанавливают собственникам права и обязанности проводить ежегодную инвентаризацию, составлять сметы и перечень работ. Самое же главное в них то, что всю ответственность за общее состояние дома будут нести сами жильцы-собственники, а не сотрудники жилищно-коммунальных служб или администрация города. Поэтому процесс адаптации к новым правилам может затянуться на десятилетия. Не секрет, что многие привыкли ни за что не отвечать, а ответственность перекладывать на чужие плечи".

Министерство экономического развития и торговли должно до 1 октября 2006 года утвердить порядок определения состава общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и форму документа технического учета такого имущества.

Причиной же, побудившей Правительство РФ утвердить правила, многие специалисты видят катастрофическую нехватку средств на модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства страны. Только для Хабаровска сумма, необходимая для того, чтобы привести городской фонд жилья в более-менее нормальное состояние, превышает 11,5 млрд руб., что более чем в три раза больше годового бюджета краевой столицы. Решить эту проблему за счет самих собственников, в принципе, можно, но захотят ли этого они?

Издержки, вызванные содержанием жилья в нормальном состоянии, скоро будут сопоставимы со стоимостью новой квартиры. Поэтому многие наверняка задумаются: что проще - бесконечно ремонтировать старые подъезды и квартиры или купить жилье в новостройке? Снизить затраты можно - если, например, отказаться от большинства услуг: от пользования лифтом и/или мусоропроводом. Только кому нужна такая жизнь?

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