Ветеранов посадили на "Оку"

Федеральные власти не забывают о своих героях. Для 112 ветеранов Великой Отечественной, инвалидов войны, репрессированных и чернобыльцев минувшая пятница стала "красным днем календаря". В торжественной обстановке, под звуки песен военных лет губернатор Сергей ДАРЬКИН лично вручил им ключи и документы от автомобилей.

Как и год назад, государство презентовало ветеранам ставшую народной и, увы, уже снятую с производства "Оку". Большинство из этой партии малолитражек оснащено ручным управлением. В отличие от прошлого юбилейного года на этот раз подарок не был приурочен к какой-либо дате. По словам начальника департамента социальной защиты администрации края Лилии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, продолжается выполнение Федерального закона "О ветеранах". И те, кто до 1 января 2005 г. (даты вступления в силу Закона о монетизации) встал на учет и прошел специальную отборочную экспертизу, могут рассчитывать на бесплатную "Оку" от государства. На сегодняшний в Приморском крае более 1300 человек ждут свои машины.

Кроме бесплатных автомобилей, федеральный бюджет берет на себя оплату полиса обязательного автострахования, а вот ставить на учет и оплачивать государственный технический осмотр ветеранам придется за свой счет.