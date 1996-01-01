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Охотники за артефактами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не стало исключением и лето-2006. Почти два месяца 25 студентов и аспирантов института истории и философии ДВГУ во главе с заведующим кафедрой археологии, этнографии и истории мировой культуры Александром КРУПЯНКО вели раскопки стоянок древнего человека под с. Богополь Кавалеровского района.

Скелеты в ракушках

На сей раз в палаточном лагере археологов жили только свои, иностранцев не было. Хотя ранее в район приезжали для совместных изысканий и американцы, и корейцы. Александр Крупянко в этом году ездил в Сеул и разговаривал с учеными-коллегами о продолжении работы в регионе Восточного Сихотэ-Алиня. Этот регион, в который входит долина реки Зеркальной, - тема его будущей докторской диссертации. Об археологических памятниках долины реки Зеркальной он написал уже три книги. И неслучаен его интерес к этому району: здесь обнаружено около 200 памятников археологии, в том числе в районе с. Устиновка, с. Суворово, около 10 - под с. Богополь. Под Богополем ученые ведут раскопки в третий раз: ранее сюда организовывались экспедиции в 2000 -м и 2002 гг.

- Человек жил на этой земле еще 15 тыс. лет назад,- рассказывает Александр Крупянко.- Я думаю, что заселение этой территории произошло даже раньше. Места тут комфортные для проживания. Река Зеркальная - и водный путь, и нерестовая жила, и источник питьевой воды. Климат благоприятен для выращивания фруктов. Находки, обнаруженные в этих местах, датируются периодами от 15 тыс. лет до 2,5 тыс. лет назад. Здесь есть остатки ритуальных комплексов, и производственных, керамика.

В этом году мы нашли орудия труда, керамические сосуды с орнаментом, изображающим рыболовные сети (амурская плетенка). Любопытны каменные наконечники стрел, изготовленных 4-5 тыс. лет назад. Мои аспиранты откопали артефакты, относящиеся к периоду раннего железного века и эпохи Мохэ, предшествующей появлению первых государств на территории Приморского края, в частности Бохайского царства. Обнаружен материал, относящийся к рубежу двух эр - до нашей эры и нашей эры (2-3 тыс. лет назад).

Раньше мы считали, что заселение края шло главным образом по побережью. Это не так. Таежная зона - район среднего Сихотэ-Алиня - тоже была в те времена довольно плотно заселена. Пути перемещения с юга Приморья на север в зону Амурского бассейна шли не обязательно через море, но и через Сихотэ-Алинь. Он никогда не был пустой зоной.

Александр Крупянко в ответ на просьбу продемонстрировать что-нибудь из находок тут же показал один из артефактов - обтесанный камень, универсальную заготовку для изготовления любых орудий труда, наконечников для стрел. При отсыпке дороги в п. Ольгу найдены подобные артефакты - булыжники весом до 1,5 кг. Все они - из долины реки Зеркальной. Человек мог носить эти заготовки на расстоянии до 100 км. А вот останков человеческих тел - черепов, скелетов - в этих местах нет. Как объяснил аспирант 2 курса института истории и философии ДВГУ Максим БЕЛЯБЛЯ, второй раз выезжающий на практику в Кавалеровский район, в Приморье очень щелочные почвы, от человеческих останков за 100-150 лет ничего не остается. Правда, на побережье от Владивостока в сторону Славянки обнаружили несколько археологических памятников со следами древних захоронений. Здесь аборигенов хоронили в ракушках, благодаря чему скелеты и сохранились.

Студенты на раскопках

Для 18-летней участницы экспедиции, первокурсницы института истории и философии ДВГУ Лены САТАРОВОЙ - это первый полевой сезон. Впечатлений с собой увозит массу. "Нам удалось найти отщепы - заготовки для изготовления каменных орудий труда,- делится она.- В том числе и здесь, на памятнике Богополь-5. Это эпоха мохэсских времен, предшествующая образованию государственности на территории края, IV-V века нашей эры. Поселения древнего человека вдоль среднего течения реки Зеркальной говорят о том, что в IV-V веках нашей эры люди уже эту землю освоили... На следующий год надеемся вновь вернуться сюда и продолжить исследования".

По мнению руководителя экспедиции Александра Крупянко, накопленный материал будет очень полезен для его учеников - студентов и аспирантов, послужит для них темами для защиты курсовых работ, диссертаций. Сам Крупянко думает об издании очередной книги. Археологам очень помогают в их работе геологи, лесники, администрация района, п. Кавалерово, работники МУ "Библиотека", местные жители. Ученые в долгу не остаются: недавно издана книга, посвященная юбилею Кавалеровского района, - "Древности Сихотэ-Алиня", рассказывающая об истории заселения района, его археологических памятниках и находках.

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