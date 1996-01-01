Выездное заседание Совета по координации деятельности региональных отделений и научных центров Российской академии наук (РАН) проходит во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного отделения РАН, на заседании обсуждается обширный круг важных для регионов и страны в целом проблем.

Темами разговора стали биопродуктивность морей Дальнего Востока России и использование биологических ресурсов региона в биотехнологии и биомедицине, природные катастрофы, вопросы снижения их влияния на развитие Дальневосточного региона, минеральные ресурсы, современные закономерности экономического развития Дальнего Востока, инновационная деятельность. Руководители научных центров европейской части России, Урала и Сибири представили свое видение устойчивого развития регионов.

В заседании приняли участие 20 членов Совета, члены Президиума РАН, руководители научных центров РАН: Кольского, Санкт-Петербургского, Троицкого, Сибирского, Уральского и Дальневосточного отделений, а также представители 14 научных центров СО РАН, УРО РАН и ДВО РАН, официальные лица.

Столь представительный академический десант на приморскую землю возглавляет вице-президент РАН, первый заместитель председателя Совета, председатель Сибирского отделения РАН академик Николай ДОБРЕЦОВ. Заседания Совета продлятся до 8 сентября.