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Академический десант
Выездное заседание Совета по координации деятельности региональных отделений и научных центров Российской академии наук (РАН) проходит во Владивостоке.
Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного отделения РАН, на заседании обсуждается обширный круг важных для регионов и страны в целом проблем.
Темами разговора стали биопродуктивность морей Дальнего Востока России и использование биологических ресурсов региона в биотехнологии и биомедицине, природные катастрофы, вопросы снижения их влияния на развитие Дальневосточного региона, минеральные ресурсы, современные закономерности экономического развития Дальнего Востока, инновационная деятельность. Руководители научных центров европейской части России, Урала и Сибири представили свое видение устойчивого развития регионов.
В заседании приняли участие 20 членов Совета, члены Президиума РАН, руководители научных центров РАН: Кольского, Санкт-Петербургского, Троицкого, Сибирского, Уральского и Дальневосточного отделений, а также представители 14 научных центров СО РАН, УРО РАН и ДВО РАН, официальные лица.
Столь представительный академический десант на приморскую землю возглавляет вице-президент РАН, первый заместитель председателя Совета, председатель Сибирского отделения РАН академик Николай ДОБРЕЦОВ. Заседания Совета продлятся до 8 сентября.
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