В выходные резко похолодает

Синоптики прогнозируют ливни, грозы и сильный ветер.

По словам руководителя Приморскгидромета Бориса КУБАЯ, в субботу по территории края будет проходить холодный (арктический) атмосферный фронт с обильными дождями, грозами и шквалистым ветром. Выход в море для малых судов может быть опасным, сообщили в пресс-службе Приморскгидромета.

"В воскресенье атмосферный фронт уже уйдет на Сахалин, и в Приморском крае может установиться относительно прохладная малооблачная погода, без сильного ветра. Так что в воскресенье приморцев будет ждать не очень прогретое море и море грибов", - отметил Борис КУБАЙ.