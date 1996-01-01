Китайцы разрешили брать пробы воды

Китайские власти разрешили российским ученым брать пробы воды в реке Сунгари на территории соседней страны.

Напомним, 20 августа в городе Цзяохэ провинции Цзилинь при перевозке химических веществ в реку Маню - приток реки Сунгари - было слито около 10 кубометров жидких отходов, содержащих вещества бензольной группы. Задача ученых - исследовать состояние воды и определить, какие вещества попали в реку, чтобы правильно организовать работы по их нейтрализации.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края, китайцы представили необходимое оборудование, катера. Сегодня в месте впадения Сунгари в Амур начинает работать и специальный пост по отбору проб воды.