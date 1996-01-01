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Учат лучше да меньше
На традиционном августовском педсовете в Большом зале мэрии Хабаровска учительская общественность города чествовала 9 общеобразовательных учреждений, получивших по 1 млн руб. от Министерства образования РФ.
По словам начальника управления образования администрации города Ольги КОЗИНОЙ, "качество образования растет год от года, в том числе и благодаря внедрению в образовательный процесс новых технологий". С другой стороны, катастрофически сокращается число школьников. Каждый новый учебный год начинает на 3 тыс. человек меньше, чем в предыдущем.
Поэтому и количество медалистов сократилось по сравнению с 2005 г. на 24%, зато число победителей всероссийских олимпиад выросло более чем на порядок.
Хотя уровень усвоения школьниками базового материала остается низким. Особенно хромает математика. Оно и понятно - фанатиков своей профессии, готовых отдавать школе все свое время и здоровье, с каждым новым учебным годом становится все меньше.
С другой стороны, в Хабаровске показаны лучшие результаты по ЕГЭ в крае по трем предметам из 10, входящих в список. Наибольших успехов школьники добиваются в русском языке, биологии и обществознании Однако по пяти предметам Хабаровск не вошел даже в тройку.
Что касается частных школ, то, как сообщила Екатерина РОМАНЕНКО, начальник отдела общего образования администрации города, сегодня в Хабаровске работает 7 негосударственных общеобразовательных учреждений. За последние три года количество их не только не выросло, но и сократилось - закрылись школы "Аист" и "Дидактос". Тем не менее нужно признать, что частные школы составляют муниципальным конкуренцию по качеству знаний - в них также есть медалисты и победители всероссийских соревнований по школьным предметам.
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