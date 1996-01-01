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"Как денди лондонский одет..."
В мужской моде будущего осенне-зимнего сезона, равно как и в женской, чувствуются дыхание классики и неоконсерватизм.
Новая тенденция в мире мужской моды напоминает детскую присказку: в одном черно-черном доме (мод), по черному-черному подиуму шел мужчина в черной-черной одежде. Понравится вам это или нет, черный - основной цвет коллекций.
Must-have сезона поражает своей традиционностью - это белая рубашка. Все остальные вещи - в черных или темно-серых тонах. Но это вовсе не значит, что модели выглядят траурно или слишком официально (черный низ, белый верх). Дизайнеры подошли к классическому сочетанию цветов с выдумкой. Например, в DKNY белую рубашку дополнял необычно узкий черный галстук, а дизайнеры Gucci предложили ее полупрозрачный, несколько женственный вариант. Черные брюки моделей в Gucci заправили в высокие, тяжелые черные сапоги. Кстати, такие же сапоги неоднократно встречались в показе John Galliano, который, судя по всему, решил еще и ввести моду на закатанные до локтя рукава рубашек.
Практически все без исключения дизайнеры увлеклись двубортными пальто и пиджаками. Они были и у Dior, и у Louis Vuitton, и у Prada. Вообще, многие дизайнеры в качестве "правильной" верхней одежды для осени-зимы выбрали сразу несколько вариантов: тренчи (песочного и черного цветов), полупальто (в основном темно-серые) и куртки-парки с отделкой из какого-нибудь благородного меха. Обувь, в зависимости от образа, который необходимо создать, дизайнеры рекомендуют либо классическую, либо подчеркнуто-брутальную. Например, костюм черного цвета, который будет особенно актуален в будущем сезоне, дизайнер Йоджи ЯМАМОТО предложил носить с коричневыми ботинками из лакированной крокодиловой кожи.
Помимо откровенно минорных, были и достаточно красочные, яркие коллекции. Наперекор всеобщему осеннему сплину пошли итальянцы Dolce&Gabbana, создав в своей коллекции сексапильный, мужественный образ. Модели были одеты в толстые свитера с вышивкой на морскую тему, потертые мешковатые джинсы на бедрах со свисающими цепочками на талии.
Так какой же он, мужчина осени-зимы 2006/07? Это преуспевающий денди, очень разный в зависимости от обстоятельств: в непринужденной белой рубашке, в низко сидящих на бедрах джинсах, вытертых ровно настолько, насколько это позволительно серьезному персонажу - на отдыхе; в строгом костюме, воплощение классики - в официальной обстановке.
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