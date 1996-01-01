Студент в собственном соку

На днях в Приморье вернулись студенческие отряды, работавшие на путине в районе Камчатки. Корреспондент "ЗР" пообщался с несколькими новоявленными "тружениками моря", впервые за два месяца ступившими на твердую землю.

Ты помнишь, как все начиналось...

Большинство ребят отправились на путину не от хорошей жизни. В основной массе - это студенты из сельской местности и небольших городов, где найти хорошую работу практически нереально. Этим, как правило, и пользуются организации, вербующие на путину. Молодежи сулят высокую зарплату и возможность "посмотреть страну". "Нам обещали выплатить по 25 тысяч рублей за два месяца работы. Говорили, что наедимся рыбы и красной икры, - говорит 19-летний Алексей из Уссурийска. - И если насчет комфортных условий и вкусной еды мы иллюзий не строили, то на хороший заработок рассчитывали всерьез".

...Сюрпризы начались еще на берегу, когда будущих рыбообработчиков привезли в Преображение. "Почти две недели мы занимались покраской и мелким ремонтом плавбазы "Всеволод Сибирцев", на которой нам предстояло выйти в море", - рассказывают ребята. За это мы получили по 2 тыс. руб., зато срок будущей путины автоматически сократился на четверть.

Наконец, 10 июля с молодыми людьми заключили трудовые договора. В распоряжении корреспондента "ЗР" оказался образец документа, где говорилось, что "работодатель обязуется производить ежемесячное начисление заработной платы работнику в размере 12 тыс. руб.". Правда, далее шла оговорка - "при условии выполнения производственного задания". Впоследствии эта оговорка и оказалась для ребят роковой...

Работа под звуки мата

Наверное, этот "круиз" надолго запомнится многим его участникам. Действительно, рыбы ребята и девчата наелись, да так, что теперь смотреть на нее не могут. Ни на камчатский, ни на сахалинский берег они так ни разу и не сошли. "Мы работали по 12 часов в сутки без выходных. Обеденный перерыв - 30 минут", - рассказывают мои собеседники.

"Отношение к нам со стороны начальства было просто скотским. Мат в адрес работников считался обычным делом, а иногда дело доходило даже до рукоприкладства. Начальники производственных служб психологически ломали всех без исключения, и не только студентов, но и взрослых людей", - вспоминает Лена, приехавшая на путину с Алтая. По ее словам, тех, кто пытался возмущаться, почти сразу же списывали на берег или они покидали судно во время перегрузов. Кто-то "списывался" на берег сам. Тех же бунтарей, кому "повезло" остаться на плавбазе, переводили на более тяжелую работу - естественно, без каких бы то ни было доплат.

Организация медицинской помощи на судне заслуживает отдельного внимания. В первые дни путины с непривычки пораненные при разделке рыбы пальцы и загнанные под ногти рыбные кости были обычным делом. Однако рассчитывать на медицинскую помощь не приходилось - обезболивающего на судне то ли не было вовсе, то ли было очень мало. И если парни мужественно терпели, то девушки плакали от боли. При этом ни о каком "больничном" речь не шла - работать приходилось в прежнем режиме. Что касается медицинской страховки, то за нее из будущей зарплаты вычиталось по тысяче рублей. Впрочем, можно было и не страховаться, но тогда в случае серьезной травмы рассчитывать на какую-либо компенсацию не приходилось. А вероятность получения таких травм была высокой - например, одна девушка, поскользнувшись, кубарем пролетела вниз по крутому трапу. В результате получила сильный ушиб спины и смещение позвонков...

Возвращение в "Эдем"

В конце августа "Всеволод Сибирцев" вернулся в Преображение. И здесь началось самое интересное. Сначала ребятам объявили, что им полагается по 10 тыс.руб., так как они не выполнили то самое "производственное задание", о котором шла речь в трудовом договоре. Разумеется, в документе не указывалось, сколько именно рыбы нужно заготовить, этим и воспользовались кадровики. В итоге оказалось, что студенты, работая по 12 часов в день, выполнили план по заготовке рыбы только наполовину. Некоторые остановки в работе случались из-за технических неполадок, но за это ответственность должен нести судовладелец, а не наемные работники.

С большим трудом командирам отрядов удалось упросить работодателей выплатить ребятам по 15 тыс. руб. И это с учетом доплат за так называемые "перегрузки" рыбопродукции, которые не входили в обязанности обработчиков. Таким образом, студенты за свою работу получили вдвое меньше, чем им обещали. Если учесть, что многие из них приехали из Сибири, то заработанного на "морской ниве" им хватит лишь на билеты.

В заключение разговора мои собеседники в один голос заявили, что на путину они больше не поедут. "Те, кто хочет "половить рыбку", пусть сначала хорошо подумают, стоит ли в течение двух месяцев терпеть унижения ради возможности купить пару новых шмоток", - подвел итог один из парней. Думается, что эти слова станут лучшим предостережением для тех молодых людей, которые хотят быстро заработать большие деньги. Может, и в самом деле, лучше синица в руках, чем рыба - в море?