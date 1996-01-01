Кому мешают региональные газеты?

Сегодня в 78 регионах России публикуется это письмо. Так издатели региональных газет выражают протест существующим условиям подписки.

Первому зампредседателя правительства РФ Д.А. МЕДВЕДЕВУ, министру по информационным технологиям и связи Л.Д. РЕЙМАНУ, руководителю федеральной антимонопольной службы И.Ю. АРТЕМЬЕВУ, руководителю федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. СЕСЛАВИНСКОМУ, председателю комиссии общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова П.Н. ГУСЕВУ.

В последнее время сложилась парадоксальная ситуация, при которой распространение и подписка региональных газет оказалась в руках не государственной структуры, а частной компании ООО "Межрегиональное агентство подписки" (МАП). По необъяснимым для нас причинам ФГУП "Почта России" передало свои полномочия в ведение коммерсантов, для которых понятия "доступность информации для населения", "газета - в каждый дом" - пустые звуки.

Мы неоднократно обращались к руководству своих филиалов ФГУП "Почта России" за разъяснениями, но официальных ответов не получили. До редакций большинства газет была доведена только устная информация: запрет на заключение прямых договоров с местными почтовиками исходит непосредственно от генерального руководства в Москве. Между тем работа по распространению печатных изданий после подписки все равно осуществляется силами отделений "Почты России". Для каких же целей была учреждена частная структура? Ведь у истоков ее создания стояли, по нашим сведениям, некоторые руководители ФГУП "Почта России", и можно предположить наличие некоего сговора между государственной и коммерческой структурой.

А в результате наши газеты несут неоправданные финансовые потери, оплачивая агентские услуги МАПа как посредника за организацию подписки. По их договорам с января 2007 г. эти услуги выросли в некоторых регионах в 100 (!) раз. Если раньше включение издания в местные каталоги подписки было бесплатным, то теперь МАП берет за это немалые деньги. Кроме того, с каждой редакции берутся деньги за обслуживание. А тарифы МАПа по сравнению с местными тарифами "Почты России" несоизмеримы.

В настоящее время сроки подачи сведений в каталоги подписки сокращены МАПом на 2 месяца. Подписная кампания, которую проводит МАП, заканчивается теперь за редкими исключениями 1 декабря, а прежде она официально заканчивалась 15 декабря и продлевалась при необходимости до 25-го. А ведь большинству подписчиков удобнее подписываться в последние недели года - можно представить, сколько потенциальных подписчиков теряют региональные издания при нововведениях МАПа.

Нам говорят: мы живем в условиях рынка. Но рынок - это не базар, он предполагает цивилизованные отношения, а не сговор торговцев. Нам абсолютно непонятно, за какие заслуги частная фирма (хорошо бы знать в лицо учредителей МАП) получила возможность зарабатывать за счет прессы и ее читателей огромные деньги, которые могли бы, кстати, пополнить бюджет самой "Почты России", то есть государства. Эти обстоятельства дают нам основание сделать еще один вывод: кому-то региональные газеты крепко мешают. Газеты здравого смысла, издания со своей позицией, к которым читатель привык за многие десятилетия, формирующие нормальное общественное мнение.

Может быть, с помощью такой непонятной структуры, как МАП, проще согнать все издания в "стадо", где каждый будет думать только о том, как выжить, а не о том, в каком обществе жить следующим поколениям россиян. Просим вас проверить деятельность коммерсантов Межрегионального агентства подписки под крылом "Почты России". Надеемся узнать результаты этой проверки, которые мы незамедлительно доведем до сведения наших читателей.

Т. Артемова, главный редактор газеты "Саратовские вести";

В. Балдицын, главный редактор газеты "Ставропольская правда";

Е. Баркова, главный редактор газеты "Золотой Рог" (г. Владивосток);

С. Белов, главный редактор газеты "Черноморская здравница" (г. Сочи);

Н. Бондаренко, главный редактор газеты "Рабочий путь" (г. Смоленск);

Л. Вохмина, главный редактор газеты "Тюменская правда";

С. Дубинская, исполнительный директор АРС-ПРЕСС (г. Москва);

Г. Зайцева, главный редактор газеты "Рязанские ведомости";

А. Жаринов, главный редактор газеты "Советская Сибирь" (г.Новосибирск);

В. Жихарев, главный редактор газеты "Коммуна" (г. Воронеж);

Б. Киршин, главный редактор газеты "Челябинский рабочий";

Т. Метелкина, главный редактор газеты "Нижегородская правда";

Н. Огородников, главный редактор газеты "Хакасия" (г. Абакан);

В. Павловский, главный редактор газеты "Красноярский рабочий";

И. Плетнева, главный редактор газеты "Томская неделя";

Е. Скляров, главный редактор газеты "Молва" (г. Владимир);

В. Смирнов, главный редактор газеты "Вятский край";

В. Сорочан, главный редактор газеты "Советский Сахалин";

С. Трушников, главный редактор газеты "Звезда" (г. Пермь);

В. Южанская, главный редактор газеты "Наше время" (г. Ростов-на-Дону);

и другие.