На что пойдет рубль после подорожания проезда?

С начала сентября текущего года стоимость проезда в городском транспорте увеличится на 1 руб. и составит 8 руб. Соглашение об этом между компаниями-перевозчиками, Региональной энергетической комиссией и администрацией Приморья уже достигнуто, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Несколько лет назад в городе работало до 900 автобусов, теперь автопарк насчитывает 600 машин, но 150-170 автобусов почти постоянно находятся в гаражах на ремонте или из-за отсутствия водителей.

В ближайших планах перевозчиков - ремонт автобусов, приобретение запчастей, ремонт в салонах, также запланировано и повышение зарплаты водителям. Кроме того, в салоне автобуса должен присутствовать и кассир-контролер, в чьи обязанности входит "обилечивание" пассажиров. По правилам водитель не имеет никакого отношения к материальной стороне поездки.