За решетки - к ответу!

ООО "Управляющая компания Ленинского района" оштрафована на 80 тыс. руб. Такую санкцию на УК наложила недавно созданная Административная комиссия Приморья.

Причиной штрафа стало рядовое, в общем-то, для Владивостока происшествие - в начале августа от дома по адресу Нерчинская, 46 были украдены решетки и люки ливневой канализации. Управляющая компания не проявила должной оперативности с их заменой, а это является административным правонарушением.

Правда, если раньше на "дыры в дороге" обращали внимание в основном автомобилисты, то теперь эта проблема взволновала и контролирующие органы. По факту отсутствия решеток был составлен протокол, переданный на рассмотрение недавно созданной краевой Административной комиссии.

Как выяснилось, согласно договору с муниципалитетом, управляющая компания несет ответственность в том числе и за сохранность люков и решеток. А посему "штрафанули" УК по максимуму. "Пока ваша компания не начнет ставить "антивандальные" решетки и люки, их будут воровать и воровать. А мы вас - штрафовать и штрафовать!", - пообещал представителю УК глава административной комиссии Андрей КОНОПЛЯ.