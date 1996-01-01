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За решетки - к ответу!
ООО "Управляющая компания Ленинского района" оштрафована на 80 тыс. руб. Такую санкцию на УК наложила недавно созданная Административная комиссия Приморья.
Причиной штрафа стало рядовое, в общем-то, для Владивостока происшествие - в начале августа от дома по адресу Нерчинская, 46 были украдены решетки и люки ливневой канализации. Управляющая компания не проявила должной оперативности с их заменой, а это является административным правонарушением.
Правда, если раньше на "дыры в дороге" обращали внимание в основном автомобилисты, то теперь эта проблема взволновала и контролирующие органы. По факту отсутствия решеток был составлен протокол, переданный на рассмотрение недавно созданной краевой Административной комиссии.
Как выяснилось, согласно договору с муниципалитетом, управляющая компания несет ответственность в том числе и за сохранность люков и решеток. А посему "штрафанули" УК по максимуму. "Пока ваша компания не начнет ставить "антивандальные" решетки и люки, их будут воровать и воровать. А мы вас - штрафовать и штрафовать!", - пообещал представителю УК глава административной комиссии Андрей КОНОПЛЯ.
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