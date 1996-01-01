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Два провинциальных в одном национальном
Есть письмо губернатора края Сергея ДАРЬКИНА руководителю Федерального агентства по образованию Григорию БАЛЫХИНУ (кто надоумил губернатора, пока оставим за скобками). В нем говорится, что очередным шагом в целенаправленной работе "по реструктуризации региональной системы профобразования с целью повышения эффективности подготовки кадров для экономики региона, создания условий для инновационного развития, интеграции образовательной, научной и практической деятельности" могло бы стать объединение двух вузов - ВГУЭС и ДВГТУ.
В результате может появиться вуз с "контингентом обучающихся" свыше 50 тыс. человек, который мог бы претендовать на статус "национального университета". 7 августа губернатор издал распоряжение о создании рабочей группы "по подготовке материалов для решения вопроса об объединении двух учебных заведений" во главе с вице-губернатором Борисом ГЕЛЬЦЕРОМ, через пять дней, к слову, отправленным в отставку. Похоже губернатор не знал, что будет с его вице-губернатором через неделю...
Руководитель Рособразования направил письма ректорам ДВГТУ и ВГУЭС с просьбой рассмотреть предложение губернатора, оговорившись, что "данная интеграция соответствует приоритетным направлениям и стратегии развития образовательной системы".
Нецелесообразно, решил Ученый совет ДВГТУ. С профессорско-преподавательским составом университета из инициаторов идеи объединения не поговорил никто, что для интеллигентных людей оскорбительно само по себе. И то, что идея возникла, как говорили на совете, "за спиной", очень возмутило преподавателей технического вуза. Из аргументов о невозможности запрячь вместе коня и трепетную лань есть такой - ДВГТУ занимается собственно техникой, инженерией, а не экономикой, которой учат во ВГУЭС, поэтому логичнее было бы университету экономики и сервиса объединиться с ТГЭУ, к примеру.
В ДВГТУ есть целые научные школы, которые удалось сохранить и которыми, как считают в "политене", не могут похвастаться во ВГУЭС. Бренд ДВГТУ не чета бренду ВГУЭС, уровень преподавателей - тоже. В "политене" ведется подготовка по инженерным, а не рыночным специальностям. Наконец, что даст объединение преподавателям и студентам двух вузов, если даст вообще, кроме сокращения штатов, которое неизбежно? "А не является ли целью объединения, - рассуждает ректор ДВГТУ Геннадий ТУРМОВ, - стремление прибрать к рукам материальную базу "политена", которая превышает базу ВГУЭС многократно, тем более что на горизонте приватизация учебных заведений..."
К слову, сам профессор Турмов не считает для себя возможным работать в созданной губернатором рабочей группе по решению вопроса объединения, в которую его включили без его ведома.
А вот логика ректора ВГУЭС иная. "Четыре года назад в Приморье было 24 тыс. выпускников школ, в этом году - 18,6 тыс., к 2009 г. будет примерно 11 тыс. И пусть из них 6-7 тыс. пойдут учиться в вузы, но уже понятно: через 3 года вузы края будут способны набирать абитуриентов больше, чем общее число выпускников школ. Демографическая проблема актуальна для всей страны, на Дальнем Востоке мы ее особо остро ощущаем, поэтому процесс объединения образовательных учреждений неизбежен. Более того, этот процесс будет. С вероятностью в миллион процентов!" - убеждает ректор Геннадий ЛАЗАРЕВ.
По его мнению, объединение вузов будет способствовать повышению конкурентности объединенного университета. Эффективность вуза определяется эффективностью его управления, считает ректор ВГУЭС. В университете экономики и сервиса уже давно оперируют такими, казалось бы, не свойственными преподавательскому труду понятиями, как производительность труда благодаря применению новых технологий в образовательном процессе. И эффективность преподавательской работы зависит от уровня оплаты труда, который, по словам Геннадия Лазарева, во ВГУЭС выше, чем в "политене".
Для ДВГТУ объединение вузов позволит более эффективно выстроить учебные планы, программы, наконец, качество самого учебного процесса. Нивелировать дублирующиеся специальности, сэкономить бюджетные средства, например, уже не понадобится два ректората! При этом Геннадий Лазарев отдает должное богатой истории "политена" и полагает целесообразным оставить в объединенном вузе, если объединение когда-либо случится, брэнд ДВГТУ.
Заметим, решение об объединения вузов возможно только при условии положительного решения конференций трудовых коллективов учебных заведений. Что потребуется для того, чтобы этих решений добиться? Ожидаемого приезда министра явно мало. "ЗР" продолжает следить за ситуацией.
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