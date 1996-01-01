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Рейтинг школ Хабаровска

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Результаты аттестации выпускников 11-х классов, проходившей в форме единого государственного экзамена, подведены управлением образования администрации Хабаровска.

Как сообщили агентству "Восток-Медиа" в администрации города, в нынешнем году экзамены в форме ЕГЭ сдавали 4999 школьников по десяти предметам. К девяти дисциплинам, которые выпускники сдавали в прошлом году, добавился экзамен по английскому языку. Именно по этому предмету и оказался самый высокий средний тестовый балл - 59,2, хотя сдать английский ЕГЭ решились всего 15 выпускников. На втором месте - литература, где средний тестовый балл равен 58,1, а на третьем - физика с результатом 52,2 балла.

По сравнению с прошлым годом у хабаровских выпускников немного снизился средний тестовый балл по таким дисциплинам, как математика и литература, по всем остальным - результаты лучше прошлогодних. По привычной пятибалльной шкале средний балл по всем предметам не пересек отметку "четверка". Самый высокий средний оценочный балл оказался у литературы - 3,94.

Гороно сравнило данные результатов ЕГЭ по 90 школам, гимназиям и лицеям Хабаровска. Это стало своеобразным рейтингом.

Математику лучше всех сдали в лицее информационных технологий (ЛИТ), гимназии №5 и лицее университета путей сообщения. В русском языке, который выбрали 3576 выпускников, лучшие результаты показали лицей университета путей сообщения, школа №16 и ЛИТе. Физику лучше других знают в ЛИТе, а также школах № 11 и № 56. Эрудитами в истории оказались выпускники гимназии № 5, школы № 29 и опять же ЛИТа. В обществознании, экзамен по которому сдавали 1463 человека, самые лучшие показатели у лицеев информационных технологий и "Ритм", а также у гимназии № 6. Химию лучше других сдали 11-классники лицея "Ритм" и школ №№ 49 и 56, биологию - лицея "Ритм", а также школ № 72 и № 45. По географии лидерами оказались школа № 29 и опять же лицеи информационных технологий и "Ритм". Среди знатоков литературы не было равных выпускникам экономической гимназии и школ № 12 и № 32. Лучшие результаты по английскому языку показали выпускники лицея "Ступени" и школы № 63.

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