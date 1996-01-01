Все - в детсад!

Лето - горячая пора не только для выпускников и абитуриентов, но и для малышей-дошкольников, а точнее, для их мам и пап, так как именно в это время проводится комплектование групп в детских садах города.

Битва за место

Досье По данным, предоставленным главным специалистом по дошкольному образованию Хабаровского городского управления образования Мариной ФЕДОРЕНКО, в настоящее время в Хабаровске работает 87 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), из них 64 муниципальных, 19 ведомственных детских садов и 4 негосударственных детских сада. Кроме того, в городе работает много частных мини-садиков.

Известно, что для поступления в ДОУ родители должны обратиться к специалисту по образованию в районной администрации и встать в очередь за путевкой, когда ребенку исполнится год или даже раньше. Либо уповать на то, что в группе вдруг освободится место, так как мест в садах пока намного меньше, чем желающих туда попасть. На 2006-2007 год планируется выдать путевки в детский сад примерно 3000 малышам. Сколько детей останется в очереди, можно будет сказать только после завершения комплектования групп. "Дело в том, что некоторые дети с путевками в сады так и не приходят, в этом случае место отдается следующему по очереди. В прошлом году, например, не подошли 500 семей", - поясняет Марина Владимировна. И все же очереди останутся.

Получить путевку в детсад - это полдела, вторые полдела - ежемесячно платить за содержание вашего ребенка в саду. Именно за содержание, так как Конституция РФ и закон "Об образовании" гарантируют получение бесплатного дошкольного образования.

В муниципальных садах с родителей взимается обязательный платеж за питание ребенка в саду, размер которого каждый год определяется Хабаровской городской думой. В садах с трехразовым питанием - это 45 руб. в день, с четырехразовым - 51 руб. в день. Таким образом, в месяц выходит около 900 - 1020 руб. При этом стоимость не зависит от того, какую группу посещает ребенок - обычную или специализированную.

Помимо этого каждому родителю для покрытия расходов по смете предлагают внести добровольный спонсорский взнос (сумма индивидуальна для каждого родителя - "кто сколько сможет"), который идет на покупку игрушек, дополнительного оборудования и т.п.

Бассейны и фитобары частников

Помимо муниципальных и ведомственных садов в Хабаровске работают 4 негосударственных детских сада: два в центре города ("Малыш" и "Сказка") и два в Южном районе ("Юнга" и НДОУ Детский сад №32). Эти сады имеют лицензии, их деятельность контролируется так же, как и работа муниципальных садов. Перечень воспитательных услуг, предлагаемых в этих садах, обычно включает: обучающие и развивающие игры, музыку, рисование, физвоспитание, английский, также в садах обычно работает логопед, психолог. Бассейна и специальных компенсирующих групп для детей с проблемами здоровья в них нет.

Все отличие негосударственных садов от муниципальных состоит в том, что не нужно стоять в очереди, чтобы получить путевку. Достаточно узнать о наличии мест и, пройдя медицинскую комиссию в поликлинике по месту жительства, заключить договор с НДОУ. Естественно, что количество мест в группах частных садов так же лимитировано, как и в обычных садах, поэтому сказать, что берут всех и сразу, нельзя.

Например, заведующая довольно крупным НДОУ "Сказка" Марина ПЕСТОВА рассказала, что в год освобождается 4 - 5 мест и что лучше обращаться в сад в период выпуска "старших" и "подготовишек", когда эти группы доукомплектовываются и набираются младшие группы. Родительская плата в "Сказке" составляет 1440 руб. в месяц, или 20% от сметной суммы. Остальная часть оплачивается организацией-работодателем.

Ясли на дому

Нехватка мест в дошкольных учреждениях вызвала рождение нового вида деятельности - организацию мини-садика обычно прямо в квартире воспитателя для 4-6 детей примерно одного возраста. Воспитатели мини-садов - это либо безработные учителя и студенты педагогического университета, либо мамы с детьми дошкольного возраста. Как рассказала одна воспитательница, мини-сад она открыла ради своей пятилетней дочери, которая в саду постоянно болела инфекционными заболеваниями. Мама (правда, с педагогическим образованием) оставила работу и таким образом не только зарабатывает на жизнь, но и обеспечивает дочке вполне нормальное общение и развитие среди других детей.

Мини-сады обладают рядом преимуществ: индивидуальный, более внимательный подход к детям, меньший риск инфекционных заболеваний, так как группа значительно меньше; удобство оформления - нет необходимости стоять в очередях; гибкий график - можно привести ребенка хоть в 7, хоть в 10 утра выбор методик воспитания, режима питания, наконец, места расположения сада, так как предложение этой услуги в Хабаровске довольно широко, достаточно открыть газету "Из рук в руки".

Но есть и явные недостатки: отводя ребенка в мини-сад, родители практически действуют на свой страх и риск, ведь их деятельность не контролируется ни санэпиднадзором, ни органами по образованию, там нет медработника, группы обычно разновозрастные (хотя является ли это недостатком - вопрос спорный). Качество предоставляемых услуг подтверждается чаще всего дипломом о педагогическом образовании воспитателя, санкнижкой воспитателя и его помощников, рекомендательными письмами родителей, уже воспользовавшихся услугами данного мини-садика.

Средняя стоимость услуг мини-садика определяется либо как 30-35 руб. в час, либо 300-350 руб. за день, иногда встречается помесячная ставка - от 5 тыс. рублей. В эти суммы уже включено питание: завтрак, обед, полдник - это минимальный набор, в который может быть также включен второй завтрак и ужин. В течение дня с детьми занимаются чтением, разными играми, гуляют и т.п., и здесь уже как повезет с воспитателем, ее квалификацией и отношением к детям. Поэтому важно постоянно контролировать, проверять уровень развития ребенка, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

В конечном счете выбор всегда за родителями. Главное, чтобы было из чего выбирать.