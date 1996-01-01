Кета идет на нерест

До входа в Амур первых косяков осенней кеты осталось немного времени, сообщает информагентство "Эхо-ДВ".

По словам заведующего лабораторией пресноводных биоресурсов Хабаровского филиала ХО ТИНРО-Центра Андрея ШМИГИРИЛОВА, первая рыба появится в Амурском лимане в конце августа. Ход осенней кеты ожидается выше среднего. Впервые за последние годы горбуша пошла раньше летней кеты и дала мощную вспышку численности. Однако сколько лосося войдет в Амур осенью, точными данными наука не располагает. Обычно молодь, скатывающаяся в моря, состоит из летней и осенней расы, 3 года назад ее и различить-то было трудно. Во всяком случае, ежегодно из Амура в моря скатывается около 600 млн мальков, а "домой" возвращается всего 0,5%.

"В штурме" Амура примут участие примерно 4-5 млн экземпляров самцов и самок. Сначала пойдет авангард - "серебрянки", затем "цветные" - в брачном наряде, они-то и есть главный капитал рунного хода. Общий допустимый улов осенней кеты утвержден в 2146.